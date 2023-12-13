Bu yazıda oyunun en az kaç gb alan, kaç gb ram, en az hangi seviyede işlemci ve grafik kartı ile çalışabileceği hakkında bilgiler bulacaksınız.

Fallout 3 Sistem Gereksinimleri

Fallout 3 Minimum Gereksinimleri

Fallout 3 Oyun Detaylaları

Fallout 3 nedir?

Vault-Tec mühendisleri, kendi kasanızın rahatlığından keyif almanız için Wasteland yaşamının interaktif bir yeniden üretimi üzerinde günün her saati çalıştı. Kapsamlı bir dünya, benzersiz savaş, şaşırtıcı derecede gerçekçi görseller, tonlarca oyuncu seçimi ve inanılmaz bir dinamik karakter kadrosu dahildir.