Marvels Guardians of the Galaxy sistem gereksinimlerine bakarken bir kere daha düşünebilirsiniz.Bu muhteşem oyunu bilgisayarınızın çalıştıracağından şüphe duyuyorsanız, haklılık payınız var.Günümüz oyun bilgisayarlarına göre üst düzey bir sistem gereksinime sahip olan Marvels Guardians of the Galaxy , sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

Marvels Guardians of the Galaxy Minimum Sistem Gereksinimleri Kaç GB?

Marvels Guardians of the Galaxy oyununun Minimum sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşlemci : Intel Core i3-4160, AMD Ryzen 3 1200

Bellek : 8 GB

İşletim Sistemi : Windows 10 (64 bit)

Ekran Kartı : Nvidia GTX 970, Radeon RX 470 (4 GB VRAM)

Depolama Alanı : 35 GB

Marvels Guardians of the Galaxy Önerilen Sistem Gereksinimleri Kaç GB?

Marvels Guardians of the Galaxy oyununun Önerilen sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşlemci : Intel Core i5-11400F, AMD Ryzen 5 2600X

Bellek : 16 GB

İşletim Sistemi : Windows 10 (64 bit)

Ekran Kartı : Nvidia GTX 1070, Radeon RX 580 (8 GB VRAM)

Depolama Alanı : 35 GB

Marvels Guardians of the Galaxy Kaç GB Depolama Alanı İstiyor?

Marvels Guardians of the Galaxy ortalamanın biraz üstü gibi gözüküyor eğer oynamak isterseniz bir kaç oyununuzu feda etmeniz gerekebilir..Marvels Guardians of the Galaxy yükleyebilmeniz için istenilen depolama alanı 35 GB yer kaplamaktadır.

Marvels Guardians of the Galaxy Kaç GB Ram İstiyor?

Marvels Guardians of the Galaxy boş ram slotlarınıza yeni ramler satın almanızı isteyebilir.Oyunun minimum şartlarda oynanabilmesi için 8 GB Ram sahibi olmalısınız.

Marvels Guardians of the Galaxy Hangi Platformlarda oynanabiliyor?

Marvels Guardians of the Galaxy oynunu kurup oynamak istiyorsanız aşağıda bulunan platformlardan birine sahip olmanız gerekir.Marvels Guardians of the Galaxy oyununun oynanabildiği platformlar;