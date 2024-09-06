MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçe merkezine su dağıtılan 600’lük içme suyu ana kolektör hattındaki tamir çalışmalarını sürdürüyor. Seyitahmet mahallesinden geçen hattın tamiri için tüm ekipleriyle bölgede olan MASKİ, eski hatta arka arkaya meydana gelen üç arızayı giderip, kısa sürede şebekeye yeniden su verilmesini sağlayacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesinde ana içme suyu kolektör hattının tamiri için gece-gündüz demeden sahadaki mesaisine devam ediyor. 600’lük hatta meydana gelen ilk arızanın ardından yapılan tamir çalışmaları sonrasında ekonomik ömrünü tamamlayan hattın farklı noktalarında yeni arızalar oluştu. Sorunun çözümü için tüm ekipleriyle bölgeye giden MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı da çalışmaları yerinde takip ediyor. Postacı, “Manisa’nın eski altyapısını düzeltmek için mücadelemiz sürecek. Akhisar ilçemizde de elimizde olmayan sebepler nedeniyle 600’lük içme suyu dağıtım hattımızda 5 Eylül’de sabah saatlerinde bir arıza meydana geldi. Hattı tamir etmemizin ardından aynı hattın iki farklı noktasında maalesef ki yeni arızalar yaşandı. Tüm ekiplerimizle arıza yaşanan bölgedeyiz. Ekiplerimiz ve biz, saatlerdir yaşanan arızayı gidermek için mesai mefhumu gözetmeden çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek’in öncülüğünde, önümüzdeki süreçte bu problemleri bir daha yaşamamak için kalıcı çözümler üreteceğimizden Akhisarlıların şüphesi olmasın. Başkanımız Ferdi Zeyrek’in nezdinde saatlerdir görevlerinin başında olan ekiplerimize de ortaya koydukları emek için teşekkür ediyorum. Su kesintisi yaşanan mahallelerimize en kısa sürede yeniden su vereceğiz” dedi.

Kaynak: igf