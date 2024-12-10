MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, Turgutlu ilçesi İstasyonaltı mahallesi ana kolektör hattında meydana gelen çökme sebebiyle başlatılan 1500 metrelik 800’lük kolektör hattı çalışmalarını yerinde inceledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı İstasyonaltı mahallesinde yürüttüğü kolektör hattı çalışmalarını hızlandırdı. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen ve 10 milyon TL yatırım bedeli ile 1500 metre 800’lük kolektör hattı çalışmalarını MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar yerinde inceledi. Genel Müdür Yardımcısı Avşar’a Kanalizasyon Dairesi Başkanı Şahika Orhan, MASKİ Turgutlu ilçe Şefi Hüseyin Yelkenci ve teknik personel eşlik etti.

“Sorun tamamen ortadan kalkacak”

Kolektör hattı çalışmalarının titizlikle yürütüldüğüne değinen MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, “Turgutlu ilçemizde atık su arıtma tesisine kanalizasyon iletimini sağlanan kolektör hattımızda meydana gelen göçme sebebiyle MASKİ Genel Müdürlüğü olarak hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. Yapımının devam eden 1500 metrelik 800’lük kolektör hattımız arıtma tesisimize giden ana hatlardan bir tanesi. Sağ olsun ekiplerimiz sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Hayırlısıyla kısa bir zaman dilimi içerisinde çalışmalar tamamlanarak sorun tamamen ortadan kalkacak” dedi.