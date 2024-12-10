Davulcu Leyan Senay’ın geçtiğimiz aylarda yayımlanan ve uluslararası başarı elde eden Bluetiful şarkısı, dünyanın en büyük rock topluluğu tarafından 2024 yılının en iyi metal şarkısı oylamasında yer aldı.İSTANBUL (İGFA) - Linkin Park, Epica, Apocalyptica gibi efsanevi gruplarla aynı listede yer alan sanatçı, rock müzik camiası için önemli bir yere sahip uluslararası bir platformda aday gösterilmekten ve dünyaca ünlü isimlerle aynı kategoride yarışmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu dile getiriyor.

Listede yer alan ilk ve tek Türk sanatçı olan Leyan Senay, dünyada rock müziğin öne çıkan isimleriyle yarışarak başarılarına bir yenisini daha eklemeyi ve 2024 yılını zaferle kapatmayı hedefliyor.