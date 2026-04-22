Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre temizliği ve sürdürülebilir yaşam hedefleri doğrultusunda yürüttüğü kapsamlı sahil temizliği çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında sahil şeritlerinde adeta dip bucak temizlik yaparak hem doğayı koruyor hem de vatandaşlara daha sağlıklı yaşam alanları sunuyor. Çalışmalar sayesinde plastik ve benzeri çevreye zarar veren atıkların doğaya karışmasının önüne geçiliyor.

Sahilden 50 çöp torbası atık toplandı

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı Mavi Takım ekipleri, İzmit Doğu Baseni Gonca Yaşam Merkezi mevkiindeki sahil hattında gerçekleştirilen temizlik çalışması ile yağmur ve rüzgarın etkisiyle kıyı şeridinde biriken plastik şişe, cam, pet ve benzeri katı atıkları tek tek toplayarak bulunduğu alandan uzaklaştırıldı. Temizlik çalışmasının ardından toplam 50 çöp torbası dolusu atık, çevreye zarar vermeden bertaraf edilmek üzere düzenli depolama sahası olan İZAYDAŞ'a (İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.) nakledildi.