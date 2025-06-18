Bu gelişmeyle birlikte “Mavi Vatan” kavramı, ilk kez uluslararası düzeyde tanınarak MSPGlobal platformu üzerinden dünyaya ilan edildi.

Ankara Üniversitesi DEHUKAM koordinasyonunda ve ilgili kamu kurumları ile uzman kuruluşların katkılarıyla hazırlanan harita, Türkiye'nin deniz alanlarında sürdürülebilir ve çok sektörlü bir yaklaşımı esas aldığını gösteriyor. DEHUKAM Müdürü Dr. Mustafa Başkara, bu gelişmenin Türkiye açısından önemli bir aşama olduğunu ifade ederek, bilimsel ve hukuki dayanağı güçlü bir belgenin tüm dünyaya açıklandığını belirtti.

Haritanın uluslararası platformda yayımlanmasının ardından Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen tepkilere de değinen Başkara, söz konusu haritanın uluslararası hukuk ve yargı kararlarına uygun olduğunu ve yapılan eleştirilerin bu tescilin değerini gölgeleyemeyeceğini söyledi. Başkara, Türkiye’nin uzun yıllardır deniz yetki alanlarında savunduğu haklı pozisyonun artık uluslararası planlama düzeyine taşındığını vurguladı ve Yunanistan’ın hazırladığı haritaların bilimsel temelden yoksun olduğunu ifade etti.

MSPGlobal platformunda yer almasıyla birlikte Türkiye’nin Mavi Vatan haritası, enerji, çevre koruma, balıkçılık ve diğer deniz faaliyetleri açısından uluslararası düzeyde geçerlilik kazanmış oldu.