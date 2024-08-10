Fenerbahçe’nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, forma giydiği ilk Süper Lig’in maçında asiste imza attı.

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor’u 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde yeni transferlerden Allan Saint-Maximin karşılaşmaya 11’de başlarken ilk golün de asistini yaptı. Müsabakanın 34. dakikasında sol kanattan getirdiği topu ceza sahasındaki Edin Dzeko’ya aktardı. Dzeko da bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. Maximin oynadığı futbolla da tribünlerin beğenisini kazandı.

Fransız futbolcu, 80. dakikada yerini Bartuğ Elmaz’a bıraktı.