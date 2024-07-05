Büyükşehir A Takımı, traktöre monte edilen aparatla tehlike oluşturacak şekilde yola taşan otları temizliyor, çalılıkların ve dikenli sarmaşıkları buduyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, kırsal bölgelerde hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren A Takımı ekipleri, yaz sezonuyla birlikte il genelindeki kırsal mahallelerde trafiği tehlikeye sokacak şekilde yola taşan çalılıkları ve dikenli sarmaşıkları temizliyor.

Üzeri toprak ve çalılıklarla kaplanarak tıkanan V kanallarını küçük ekskavatör kepçeyle açan ekipler, traktöre monte edilen aparat ile trafiği tehlikeye düşürecek şekilde yola taşan otları temizliyor, çalılıkların ve dikenli sarmaşıkların budama işlemini gerçekleştiriyor. Yollarda güvenlik önlemi alarak çalışmalarını yürüten ekipler, otların ve sarmaşıkların kapattığı işaret levhaları ile trafik tabelalarının önünü açarak, sürücülerin emniyet içinde seyahat etmesini sağlıyor.