Maydanozun yemek pişirmek için kullanılması, tadı daha da arttırmak ve yemeğe ekstra tuz katmadan yemeğin tadını değiştirmenin farklı bir yoludur.

Maydanoz, kemiklere ve bağışıklık sistemine faydalar sağlayabilir. Bugün tüm tıp dergilerinde maydanozun ne kadar sağlıklı olduğu hakkında birçok bilgi bulunmaktadır.

Maydanoz ve maydanoz kürü zayıflama ile birlikte anılan bir konu haline gelmiştir. Maydanozun iştah kapatıcı, yağ yakıcı etkileri etkileri zayıflama denince bu bitkiyi akla getirir hale getirmiştir. Peki maydanozun başka faydaları var mıdır? Maydanoz kürü nedir ve nasıl yapılır?

Maydanoz kürü nedir?

Maydanozu kaynatarak, suda bekleterek ya da blenderdan geçirerek hazırlayabileceğiniz tüm maydanozlu karışımlara maydanoz kürü denir.

Maydanoz; kansere, diyabete ve kemik zayıflığına karşı korunmaya yardımcı olabilir.

Bir fincan kıyılmış maydanoz, bir bireyin günlük önerilen K vitamini alımının yüzde 1,230’unu karşılar.

Maydanoz, smoothie haline getirilebilir veya garnitür olarak yemeklere eklenebilir.

Kan seyreltici ve benzeri ilaçları kullananların maydanoz tüketmemeye özen göstermesi gerekmektedir.

Maydanoz kürü zayıflatır mı?

Yeşil sebzelerin karbonhidrat bakımından zayıfken besleyicilik bakımından oldukça iyi kaynaklar olduğunu biliyoruz. Maydanoz, marul gibi yeşil sebzelerin bileşiminde çok fazla su olduğu için, bu sebzeler neredeyse sıfır kaloriye sahiptir. Yani bu sebzeleri tükettiğinizde onları çiğnerken ve hazmederken aldığınızdan daha fazla kalori yakıyor olabilirsiniz.

Maydanozun ve maydanoz kürünün zayıflamaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Bu kürün ayrıca sağlığa da bir çok faydası vardır.

Maydanoz suyunun faydaları

1. Maydanoz suyu kanseri önler

Flavonoidler, vücutta hastalığa neden olan etkenlere karşı koyabilen, doğal olarak bulunan bitki bileşikleridir.

Bu madde maydanoz ve birkaç sebze içerisinde yer alır. Cilt kanserini önleyen bu bileşik sebzeler içerisinde en fazla maydanozda vardır.

Yapılan çalışmalar, maydanoz ve diğer yeşil otlar ile sebzelerin, heterosiklik aminlerin kansere neden olan etkilerini engelleyebileceğini göstermiştir. Bunlar kansere neden olan niteliklere sahip kimyasal bileşiklerdir. Yanmış ya da yüksek sıcaklıkta pişirilmiş ette de bu bileşikler oluşur.

Izgarada iyi pişirilmiş et sevenlerin kanseri önlemek için etin yanında bol bol maydanoz yemesi gerekir.

Apigenin maydanozda bulunan doğal bir kimyasaldır. 2015 yılında yapılan bir incelemede, düzenli maydanoz tüketiminin agresif bir meme kanseri formunda, tümör boyutunu küçülttüğü görülmüştür. Araştırmacılar, apigenin gelecekte kanser tedavisinde etkili ve önemli olacağına inanıyorlar.

2. Şeker hastalığına karşı korur

Maydanozda bulunan myriketin de, diyabetin tedavisi ve önlenmesinde kullanılmak üzere incelenmiştir.

Yapılan çalışmalarda myricetin’in kan şekeri seviyelerini düşürdüğünü ve insülin direncini azaltabildiği görülmüştür. Ayrıca kanı sulandırdığı, iltihaplanmaya karşı da etkili olduğu gözlenmiştir.

3. Kemiklere çok faydalıdır

Yeterli miktarda K vitamini tüketilmediği taktirde kemikler zayıflar, kolay kırılabilir hale gelir.

Doğru miktarda K vitamini tüketmenin kalsiyum emilimini iyileştirdiği ve vücudu daha dirençli bir hale getirdiği bilinir.

Yeni bir meta-analizde, en yüksek K vitamini düzeyine sahip deneklerde kırık oranı, düşük seviyeli olanlara göre yüzde 22 daha azdır.

Tavsiye edilen günlük K vitamini alımı için günlük 10 sap maydanoz yeterlidir.

Sebze, meyve ve sağlıklı otları düzenli olarak tüketmek daha sağlıklı bir hayata sahip olmayı sağlar. Beslenme listelerinde doğal sebze ve meyveler olmalı, işlenmiş ve hazır gıdalar olmamalıdır.

Herhangi bir vitaminin ya da mineralin takviye gıdası tek başına işe yaramaz. Asıl vitamin kaynağından orijinal besinden alınmalıdır.

Zayıflamak için maydanoz kürü nasıl kullanılır?

Taze doğranmış maydanoz, baharatlı, biberli bir tada sahiptir ve şunlar ile harika uyum sağlar;

Patates

Domates bazlı soslar

Tavuk yemekleri

Tahıl bazlı salatalar

Deniz ürünleri

Yumurta

Maydanozu kür yani içecek olarak ya da yemeklerinize, salatalarınıza ekleyerek tüketebilirsiniz.

Sabah kahvaltısında maydanozlu omlet yapabilirsiniz.

Suya atıp bir kaç saat beklettikten sonra içebilirsiniz.

Yemek soslarınıza, salatalarınıza kıyılmış olarak ekleyebilirsiniz.

Maydanozun kalorisi çok azdır. Bunun yanında içerisinde lif miktarı yüksektir. Ayrıca yağ yakıcı, özellikle de göbek eritici özelliği vardır. Limon ile birleştiğinde hem leziz hem sağlıklı hem de zayıflatıcı harika bir içecek ortaya çıkar.

Maydanoz kürünün özellikleri

Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı Ulusal Besin Veri Tabanına göre, bir fincan doğranmış maydanozda;

22 kalori

1.78 gram protein

0,47 g yağ

3.8 g karbonhidrat

2 g lif

0.51 g şeker vardır.

Aynı miktarda maydanoz, 984 mikrogram (mcg) K vitamini, 79,8 mcg C vitamini ve 5,054 uluslararası birim A vitamini sağlar. Bir fincan maydanoz, tavsiye edilen günlük K vitamini miktarının yüzde 1,230’unu sağlar.

Maydanoz suyu nasıl yapılır?

Meyve ya da sebze suyu, normalde tüketemeyeceğiniz kadar meyve ya da sebze tüketmenizi sağlar. Örneğin, bir bardak maydanoz suyu içmek için bir demet maydanozun hepsini yemekten daha caziptir. Bir meyve sıkacağı kullandığınız zaman lifleri kaybedersiniz, ancak kürünü yaptığınızda meyve ya da sebzenin özünü korursunuz.

Maydanoz suyu, maydanozun yeşil rengini veren ve serbest radikallere karşı savunma sağlayabilen ve belirli kanserlerle savaşmaya yardımcı olabilecek antioksidan bir bileşik olan zengin bir klorofil kaynağıdır. Maydanoz kürü diğer fitokimyasallar, vitaminler ve mineraller için iyi bir kaynaktır.

Zayıflamak için maydanoz suyunu bitkiyi kaynatarak, suda bekleterek, mutfak robotundan geçirerek ya da katı meyve sıkacağında sıkarak hazırlayabilirsiniz. En kolay maydanoz suyu hazırlama yöntemi kaynatmaktır. Bu suyu hazırlarken kaynayan suya isterseniz bir kaç damla limon suyu ekleyebilirsiniz. Kaynamış soğumuş maydanoz suyuna bir kaç minik parça taze zencefil de eklemek mümkündür.

Maydanoz kürü nasıl yapılır?

Maydanoz demetini lastik bandının hemen altından keskin bir bıçakla kesin. Büyük bir kabı soğuk suyla doldurun, daha sonra sapları birer birer suya batırın. Suyun içinde yavaşça hareket ettirin, ardından çıkarın. Maydanozları bu şekilde kumundan tozundan arındırın.

Maydanoz kürüne eklemek istediğiniz diğer sebze ya da meyve varsa onları da güzelce yıkayın.

Yıkanmış maydanozları meyve sıkacağı ya da mutfak robotundan geçirin. İsterseniz suyunu sıkın isterseniz posası ile birlikte robottan geçirin.

Sonrasında bir bardağa dökün. Maydanoz kürü yapıldıktan hemen sonra tüketilmelidir. İsterseniz bu kürü buzdolabında hava geçirmeyen bir kapta 24 saat saklayabilirsiniz. Ancak ilk yapıldığı andaki kadar taze olmayacaktır.

İsterseniz maydanoz kürüne lahana, ıspanak, elma, havuç, zencefil, limon ve kişniş ekleyebilirsiniz. Bunlar kürü daha lezzetli ve besleyici yapar.

Maydanoz kürü nasıl içilir?

Zayıflamak için maydanoz kürü genelde sabahları aç karnına kahvaltıdan yarım saat önce içilir. İştah kapatıcı özelliği yanında midenizde yer kaplaması sebebiyle de açlığınızı azaltıp daha az kalori almanıza neden olur.

Maydanoz kürü kilo vermek için içilebildiği gibi sağlık, karaciğeri temizlemek ve detoks için de tüketilebilir. Özellikle maydanoz ve limon kürü ya da zencefilli maydanoz kürü en popüler detoks diyetlerinde sık sık kullanılan bir kürdür.

Maydanoz kürünün zararları

Kan inceltici ilaç kullanırken maydanoz suyu tüketilmemesi gerekmektedir. K vitamini kanın pıhtılaşmasında önemli bir rolü olan vitamindir. Bu sebeple kan inceltici ilaç kullanılan bir tedavi sürecinde k vitamini dengesini değiştiren herhangi bir ek gıda alınmamalıdır.

Maydanoz kürü ile zayıflama ya da en azından bölgesel zayıflama ile incelme mümkündür. Bunun hızı ve ne miktarı size, sizin vücudunuza bağlıdır. Ancak unutmamak gerekir ki, hiç bir diyet ya da kür mucizevi etki göstermek. Uzun vadede etkili sonuç için beslenme alışkanlıklarını değiştirmek gerekir.