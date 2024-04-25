Yenilikçi Eğitim Ekosistemi Modern Müfredat vizyonu ile Kişiselleştirilmiş Başarı Tasarımı anlayışını referans alarak “Daha İyi Bir Dünya için Daha İyi Bir Ben Kimliğine” odaklanan Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları, Kapadokya Üniversitesi ile akademik iş birliğine imza attı.

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ile MBA Okulları Projeler Koordinatörü Selin Ural arasında imzalanan akademik ve bilimsel proje protokolü ile MBA Okulları mezun öğrencilerine Kapadokya Üniversitesi tarafından eğitim bursu verilecektir.

Protokol çerçevesinde MBA Okullarının kampüs ve üniversite imkanları öğrenciler tarafından ulusal ve uluslararası organizasyonlarda kullanılacak olup, multidisipliner çalışmalarla Kapadokya Üniversitesi akademisyenleri tarafından öğretmen eğitimleri yanı sıra Newgen Kariyer Eğitimi verilecek ve ulusal-uluslararası bilimsel proje hazırlama çalışmalarına rehberlik edilecektir. Sosyal sorumluluk projeleri, meslek ve tercih bilincinin kazandırılması ile ilgili lise kademesi öğrencilerin yer aldığı oturumlar düzenlenecek.

Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, imzalanan protokol hakkında “Kapadokya Üniversitesi olarak bu tür iş birlikler bizim için önemli. Bu iş birliği kapsamında eğitimde yenilikçi bir ekosistem oluşturulacak ve Kişiselleştirilmiş Başarı Tasarımları ile öğrencilerin eğitim hayatındaki sınırlar genişletilecek ve daha nitelikli yetiştirilmesi hedefine ulaşılması kolaylaşacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

MBA Okulları AP ve Projeler Koordinatörü Selin Ural da “Öğrencilerimizin tutku alanlarının derinleşme yolculuklarında kampüslerimiz ve üniversiteler arasındaki iş birliğini önemsiyoruz. Ülkemizin köklü ve başarılı üniversitelerinden biri olan Kapadokya Üniversitesi ile sürdürülebilir iş birliğine imza atarken öğrencilerimizin eğitim ve kariyer hedeflerine ulaşmalarında son derece önemli bir adım attığımızı ve yenilikçi projeler üretmek için heyecan duyduğumuzu ifade etmek istiyorum.” dedi.