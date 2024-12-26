McDonald's Türkiye, yeni yıl kampanyası kapsamında ünlü grafiti sanatçısı Kienart ile iş birliği yaparak, geçmişten bugüne uzanan lezzet yolculuğunun en özel anlarını sanatla harmanladı ve şehrin duvarını bir hatıra albümüne dönüştürdü. Yapılan açıklamaya göre; marka, McDonald’s duvarında kendi McDonald’s anısını seçerek yeni yıl coşkusuna ortak olanlara küçük boy Toffe Nut Latte veya küçük boy Karamel Latte hediye edecek. Kampanya kapsamında misafirler, anılarının yer aldığı grafitiyi sosyal medya hesaplarında paylaşabilecek.

Kaynak: iha