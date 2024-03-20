Mch, kan hücrelerimizle alakalı bir değeri ifade eder. Kan hücrelerimizde hemoglobin dediğimiz bileşenler bulunmaktadır. Hemoglobin adı verilen bu bileşenler akciğerlerdeki oksijeni hücrelere taşımakla görevlidir. İşte Mch kanımızdaki ortalama hemoglobin miktarını belirtir.

Mch Düşüklüğü Nedir?

Mch düşüklüğü nedir Mch düşüklüğü de kanımızdaki hemoglobinin yani oksijeni akciğerlerden hücrelere taşıyan bileşenin eksikliği anlamına gelmektedir.



Mch düşüklüğü vücudumuzda vitamin veya mineral eksikliği gibi konulara işaret edebilmektedir. Bunun yanı sıra Mch düşüklüğü söz konusu olduğunda kronik bir rahatsızlık olabileceği de akla getirilmeli ve buna göre gerekli tetkikler yapılmalıdır.

Mch düşüklüğünün belirtileri

Mch düşüklüğünden şüphe etmek için aşağıdaki durumlardan bir veya birkaçının sıklıkla görülüyor olması gerekmektedir.

Aşırı yorgunluk hissi

Vücudun çeşitli bölgelerinde meydana gelen morluklar

Güçsüzlük hissi

mch düşüklüğünün belirtileri olabilir.

Bu gibi durumlarla karşılaşılması durumunda bir doktora başvurarak Mch değerlerini kontrol ettirmekte ve bir test yaptırmakta fayda bulunmaktadır.

Mch düşüklüğünün tedavisi mch yüksekliği nedir?

Mch değerleri düşük olabileceği gibi yüksek de olabilmektedir. Mch değerlerinin yüksek olması da düşük olması gibi dikkat edilmesi ve araştırılması gereken bir konudur. Mch değerlerinin anlaşılabilmesi için öncelikle test yapılması gerekmektedir. Ve bu testin sonuçlarına göre değerler yüksek veya düşük olarak nitelendirilebilir.

Mch ne zaman düşük ne zaman yüksektir?

Mch testi sonucunda elde edilen rakamlar yorumlanarak Mch değerlerinin düşük veya yüksek olduğu yargısına varılabilmektedir. Bu yargıya varabilmek için dikkate alınacak belli aralıklarla vardır. Yapılan testler sonucunda Mch değeri yüzde 26'nın altında çıkarsa Mch değeri düşük olarak kabul edilmektedir. Eğer testler sonucunda Mch değeri yüzde 33 pikogramın üstünde çıkarsa bu durumda Mch değeri yüksek olarak kabul edilmektedir. 26 pikogramin altında çıkan mch ölçümlerinde ise değer düşük kabul edilmektedir. Normal değerler ise yüzde 26 33 pikogram arasındadır.



Mch testi sonucunda değerlerin yüksek veya düşük çıkması bir rahatsızlığa işaret etmektedir. Bu nedenle testin sonuçları önemli olmakla birlikte Mch değerlerinin yüksek veya düşük çıkmasına neden olan bu sonucun altında yatan neden titizlikle araştırılmalıdır.

Mch düşüklüğünün tedavisi mch yüksekliği nedir? Mch testi nasıl yapılır?

Mch testi sonuçları tam kan sayımı yapılarak belirlenir. Bu kan sayımı sayesinde kanın genel bileşenleri değerlendirilir ve yorumlanır. Böylece mch değerleri belirlenir. Aslında bu test çoğunlukla genel sağlık durumumuz hakkında bilgi sahibi olabilmek adına yapılmaktadır.

Mch düşüklüğünün belirtileri

Mch testi sonucunda değerler 26 pikogramin altında çıktığında kişide Mch düşüklüğü olduğu belirlenmektedir. Mch düşüklüğü bazı rahatsızlıkların işareti olduğu için aslında belirtileri de bu işaretci hastalıkların belirtileriyle paralel olmaktadır.



Kan kaybı yaşandığında, demir eksikliği anemisi rahatsızlığı yaşandığında ya da hemoglobin dediğimiz oksijeni akciğerlerden hücrelere taşıyan yapılar bu iletimi yeterince yapamadığında veya hemoglobin dediğimiz bileşenlerin yapısı değiştiğinde mch değerleri de düşebilmektedir. Ve ölçümlerde mch düşüklüğü çıktığında aynı şekilde bu hastalıklardan şüphe etmek ve detaylı araştırmasını yapmak gerekmektedir.

Mch yüksekliği belirtileri

Mch değerleri ölçüldüğünde değerler 3r pikogramin üzerinde çıkarsa bu durumda mch yüksekliği söz konusudur ve bu yönde bir teşhis konulmaktadır. mch yüksekliği belirtileri konusunda da aynı yorumu yapmak yerinde olacaktır. Yani düşüklüğü gibi mch değerinin yüksekliği de bizlere bazı hastalıklar, rahatsızlıklar hakkında ipucu vermektedir. mch yüksekliği belirtileri tanısı konduğunda bu sizin makrositik anemi olduğunuz anlamına gelebilir. Bu bir tür kan bozukluğudur. Ve nedeni de folik asidin veya B12 vitamininin vücuttaki eksikliğidir. Eğer makrositik anemi söz konusuysa beraberinde şu belirtilerin görülmesi olasıdır.

Yüksek oranda ve sürekli bir halsizlik

Devam eden kalp çarpıntıları ve rahatsızlıkları

Cilt renginde bariz solgunluk

Yukarıdaki belirtilerle birlikte mch testleri de değerlerinizin yüksek olduğunu gösteriyorsa bu durumda arkada yatan ana nedenin makrositik anemi olduğu düşünülebilir. Mch yüksekliğinin nedeni tabi ki sadece makrositik anemi değildir. Mch yüksekliği ayrıca tiroid bozukluğundan da kaynaklanabilmektedir. Bunun yanı sıra mch yüksekliği kan kanserinin de göstergesi olabilmektedir. Veya herhangi bir kanser hastalığı sonrası görülen krmoterapiler de mch değerlerinin yüksek çıkmasına neden olabilmektedir. Nedenin tam ve doğru tespit edilebilmesi adına hastanın detaylı bir kontrolden geçirilmesi ve kökende yatan nedenin bu şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde en doğru tedavi uygulanabilmektedir.

Mch yüksekliği tedavisi

Mch testinizi yaptırdınız ve değerleriniz 33 pikogramin üzerinde çıktıysa mch yüksekliğinden söz edilmektedir. Mch yüksekliği birçok farklı hastalığın habercisi olabilmektedir. Bu nedenle mch yüksekliği tedavisi Mch yüksekliği tedavisi için öncelikle vücutta mch yüksekliğine neden olan ana rahatsızlığı tespit etmek gerekir. Herhangi bir tiroid rahatsızlığı mı söz konusudur veya bireyde kan kanseri riski var mıdır ya da daha önce yaşadığı bir kanser nedeniyle kemoterapi tedavisi görmüş müdür. Bu sorulara verilecek cevaplar neticesinde mch yüksekliğinin ardında yatan ana sebep ana rahatsızlık tespit edilerek bu hastalığın tedavisi için gereken tedaviler yapılmalıdır. Zaten mch yüksekliğine neden olan rahatsızlık çözülür tedavisi gerçekleştirilirse yüksekliğe neden olan etken ortadan kalkacağından mch yüksekliği tedavisi de gerçekleştirilmiş olmaktadır. Ve bunun sonucunda yapılacak testlerde mch değerleri normal değerler arasında çıkacaktır.

Mch değerleri birçok sağlık problemini tespit edebilmek adına önem taşımaktadır. Bu değerlerin yüksek veya düşük çıkması birçok hastalık hakkında ipucu vermektedir. Bu nedenle gerekli tetkikleri ihmal etmemekte ve düzenli olarak belirli aralıklarla kan tahlillerimizi yaptırmakta ve sonuçları ile ilgili hekimimizden bilgi almakta fayda vardır. Bu sayede bazı hastalıkları çok geç olmadan tespit ederek tedavisini gerçekleştirmek mümkündür.