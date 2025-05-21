Rekabet Kurumu’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu firmaların hammadde tedarikinde iş birliği yaparak rekabeti engellediklerine dair güçlü şüphelere ulaşıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, Çamsan Entegre Ağaç Sanayi, Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Kronospan Orman Ürünleri Sanayi hakkında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında inceleme yapılacağı duyuruldu.

Ancak başlatılan soruşturmanın, bu firmaların kesin olarak kanunu ihlal ettiği ya da yaptırım uygulanacağı anlamına gelmediği vurgulandı.