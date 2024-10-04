Öğrenciler ve veliler, ileriye dönük planlamalar için merakla bu tarihleri araştırıyor. İşte detaylar:

İlk ara tatil ne zaman?

MEB takvimine göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 11 Kasım 2024 Pazartesi günü başlayacak. 15 Kasım 2024 Cuma günü sona erecek olan ara tatil, hafta sonları ile birlikte toplamda 9 gün sürecek. Öğrenciler, 9 Kasım 2024 Cuma günü son dersin ardından tatile çıkacak ve 18 Kasım 2024 Pazartesi günü yeniden okula dönecek.

Yarıyıl tatili hangi tarihlerde?

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, 17 Ocak 2025 Cuma günü son dersin ardından yarıyıl tatiline girecek ve 3 Şubat 2025 Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.

İkinci ara tatil ne zaman?

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. 28 Mart 2025 Cuma günü son ders ziliyle tatile çıkacak öğrenciler, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.