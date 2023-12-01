Milli Eğitim Bakanlığı, okul kantinlerinde önemli değişikliklere giderek Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'nde yeni düzenlemelere imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren "Okul-Aile Birliği Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile birlikte, okul kantinlerinde kira sözleşmelerinin süresine sınırlama getiriliyor. Yapılan düzenlemeye göre, okul kantinlerinde kira süreleri en fazla 5 yıl olacak.

İlk yıl kirası ihale bedeli olacak

Yeni düzenlemeye göre, 1 yıldan uzun süreli kiralama sözleşmelerinde ilk yıl kira bedeli, ihale bedeli olarak belirlenecek. Ardından, ikinci ve sonraki yıllardaki kira bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında artırılacak.

Ayrıca, kira bedelinin belirlenmesinde önemli ölçüde farklılıklar olması durumunda (örneğin, öğrenci mevcudunda yüzde 25 oranında azalış veya artış), muhammen bedel yeniden belirlenecek ve mevcut kiracıya aynı usulle sözleşmenin kalan süresi ile sınırlı olmak üzere ihale edilerek yeni sözleşme düzenlenecek.

Aynı işletmeciye yeniden kiralanabilecek

Sözleşmesi biten ve yükümlülüklerini yerine getiren kantin işletmecileri, talep etmeleri ve bu talebin okul-aile birlikleri tarafından uygun görülmesi halinde, pazarlık usulü ile aynı işletmeciye yeniden kiralanabilecek. Ancak bu kiralamalarda da sözleşme süresi en fazla 5 yıl olacak, toplam sözleşme süresi ise ilk sözleşme tarihinden itibaren 20 yılı geçemeyecek.

Düzenleme aynı zamanda, Mesleki Eğitim Kanunu'na göre iş yeri açma belgesine sahip olanların, kantincilik alanında ustalık belgesine sahip olan katılımcılarla aynı önceliğe sahip olmalarını sağlıyor. Yer teslimi ise kira sözleşmesinin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yapılacak, aksi takdirde kiracı haklarından vazgeçme hakkına sahip olacak.