Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Edremit Belediye Meclis Üyesi Filiz Sırma Uluç ve oğlu Ulaş, ailevi nedenlerle yaşanan sözlü tehdit olayının ardından kendi iş yerlerinin önünde üç kişi tarafından saldırıya uğradılar. Uluç ailesine yönelik gerçekleşen saldırı sonucunda, Meclis Üyesi Filiz Sırma Uluç ve oğlu Ulaş yaralandılar. Yaralılar, hemen Edremit Özel Hastanesine sevk edildi. Özellikle Ulaş'ın aldığı baş ve vücut darbeleri nedeniyle durumunun ciddiyet arz ettiği belirtildi. Saldırıya karışan üç kişi ise gözaltına alındı.

Edremit Belediyesi, bu son derece vahşi saldırıyı kınayan bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Meydana gelen bu son derece çirkin saldırıda meclis üyemizin bir kadın olduğu düşünüldüğünde son yıllarda ülkemizin en büyük kanayan yaralarından biri haline gelen kadına şiddet olayı ile birlikte, annenin gözü önünde biricik oğluna, oğlunun yanında da annesine yapılan ve hiçbir akıl ve vicdan sahibinin asla kabul edemeyeceği bir vahşete dönüşmüş olan bu menfur saldırıyı Edremit Belediyemizin başkanlık makamından en küçük birimine kadar şiddetle ve esefle kınıyor; toplumda kin, nefret ve intikam duygularını körükleyen bu tür acı ve çirkin olayların ilçemizde ve ülkemizde biran önce son bulması ve de olayın faillerinin hak ettikleri cezaya çaptırılmaları en önemli temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle kadın meclis üyemiz Sayın Filiz Sırma Uluç ve oğlu Ulaş evladımıza ‘geçmiş olsun ve acil şifalar' dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verildi.