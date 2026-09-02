

Dernek, İnegöl’de ki 1.000 yetim ve ihtiyaç sahibi öğrenciye kırtasiye seti desteği verecek.

Konuya ilişkin basın açıklaması yapan İnegöl Yardım Derneği Başkanı Nida Menteş,

“Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde İnegöl’ümüzde bulunan 1.000 yetim ve ihtiyaç sahibi öğrencimize kırtasiye seti desteği vermeyi hedefliyoruz.

eğitim masraflarının aileler üzerindeki yükünü bir nebze olsun hafifletmek istiyoruz.

Her çocuk yeni eğitim yılına aynı heyecanla başlıyor. Ancak maalesef her ailenin imkânı aynı değil. Bugün bir öğrencinin çantası, defteri, kalemi ve diğer kırtasiye ihtiyaçları bazı aileler için ciddi bir ekonomik yük oluşturuyor.

Bizler de İnegöl Yardım Derneği olarak bu yükü bir nebze olsun hafifletmek, çocuklarımızın eğitim hayatına küçük de olsa bir katkı sunmak istiyoruz.

Aslında hedefimiz rakamı daha yüksek tutmak idi. Ancak ihtiyaç sahibi öğrenci sayısı arttıkça, imkânlarımızı da dikkate alarak bu rakamı 1.500 olarak belirlemek zorunda kaldık.

Biz inanıyoruz ki bir çocuğun eğitimine yapılan yardım, geleceğe yapılan yatırımdır.

Bu nedenle hayırsever hemşerilerimize de çağrıda bulunuyoruz.

Geliniz, hep birlikte daha fazla çocuğumuzun yüzünü güldürelim. Bir öğrencinin eksik olan defterini tamamlayalım, kalemini alalım, çantasına umut koyalım.

1.000 öğrencimizle başlattığımız bu çalışmayı, İnegöl halkımızın desteğiyle daha geniş kitlelere ulaştırmayı arzu ediyoruz.

Bu anlamlı çalışmada tüm halkımızın desteğini bekliyoruz.

Unutmayalım; bir çocuğun eline verdiğimiz kalem, onun geleceğine yazacağı ilk cümle olabilir.” şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN