SUBÜ ile Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği arasında dernek faaliyetlerinin yürütülmesinde SUBÜ’nün fiziksel ortam ve ofis hizmeti sağlaması amacıyla protokol imzalandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) arasında derneğin akreditasyon faaliyetlerini yürütebilmesi için SUBÜ tarafından fiziksel ortam ve ofis hizmetleri sağlanması amacıyla protokol imzalandı. SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve MEDEK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar’ın imza altına aldığı protokolle MEDEK için SUBÜ’de bir ofis açılacak. Mesleki eğitimin şu anda Türkiye’nin eğitim gündemindeki en öncelikli konulardan birisi olduğunun altını çizen SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Biz de öncüsü olduğumuz +1 Eğitim Modelimiz ve 12 meslek yüksekokulumuzla bu anlamda ciddi bir nitelikli insan kaynağı yetiştiriyoruz. Söz konusu meslek yüksekokullarımızdaki eğitim-öğretim süreçlerinin çok daha iyi noktalara gelmesi ve kalitelerinin değerlendirilerek tescil edilmesi için MEDEK’in kuruluş sürecini başlatmıştık. Sürecin başında o dönemlerde Rektör Yardımcımız olarak görev yapan Prof. Dr. Naci Çağlar hocamız bulunuyordu. Şu anda onun başkanlığını yaptığı böylesi bir kurumun dernek olarak statü kazanmış olmasından ve üniversitemiz ile ortak faaliyet yürütecek olmasından memnuniyet duyuyoruz” dedi.

“Meslek yüksekokulları artık gereken önemi görmeye başladı”

BTÜ Rektörü ve MEDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Naci Çağlar, “Meslek yüksekokulları artık gereken önemi görmeye başladı. Bu okullarımızın da bir kalite süzgecinden geçmeleri ve belirli şartları sağlamaları artık zaruri hale gelmişti. Derneğimizde alanında uzman hocalarımızla ve isimlerle çalışıyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde yapılan başvurular doğrultusunda üniversitelerimizdeki incelemelerimize başlayacağız. Hedefimiz, artık mesleki eğitime verilen önemi de göz önünde bulundurarak akredite ettiğimiz programların eğitim kalitesini sürekli ve belirgin biçimde artırarak, değişen işgücü ihtiyaçlarına yanıt verebilen, yüksek mesleki beceri ve donanımlara sahip, yenilikçi, sektöre fayda sağlayan nitelikli mezunların yetişmesine katkı sunmak olacaktır. Bu hedef aynı zamanda, akademik ve idari personel düzeyinde meslek yüksekokullarında kalite bilincinin oluşmasını sağlayacaktır” diye konuştu.