Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Medeniyet Okulu Projesi kapsamında öğrencilere yönelik düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programa katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Uzbaş, “Burada yaşadığınız heyecan ve tecrübeler hayatınızın her döneminde hatırlayacağınız güzel hatıralar olarak kalacak inşallah. Yarışmalarda ödül almaya hak kazanan öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ise yarışmaların gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine, kendilerini ifade etmelerine ve rekabet ruhunu geliştirmelerine imkan sağladığını belirterek, “Bu etkinlikleri destekleyen ve bizlere birçok imkanın kapısını aralayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÖDÜLLLER TAKDİM EDİLDİ

Konuşmaların ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. “Haydi Pişir Bakalım” yemek yarışmasında birinci Karapınar Meke Anadolu Lisesi, ikinci Bozkır Osman Yaren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üçüncü de Yalıhüyük Anadolu Lisesi oldu.

“Haydi Konuş Bakalım” münazara yarışmasında, Selçuklu Anadolu Lisesi birinci, Karatay Bozkırlılar Vakfı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Akören Ali Aşık Çok Programlı Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

“Haydi Oyna Bakalım” tiyatro yarışmasında Taşkent Anadolu İmam Hatip Lisesi birincilik, Altınekin Ali Esmehan Tekelioğlu Anadolu Lisesi ikincilik ve Seydişehir Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi de üçüncülük elde etti.

“Haydi Bil Bakalım” bilgi yarışmasında Karapınar Cumhuriyet Ortaokulu birinci, Kadınhanı Hacı Ali Odabaşı İmam Hatip Ortaokulu ikinci ve Selçuklu 100. Yıl Mahallesi Ahmet Haşhaş Ortaokulu da üçüncü oldu.

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Milli Eğitim müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı ödül töreninde yarışma birincilerine tablet, ikincilerine akıllı saat, üçüncülerine de teleskop hediye edildi.