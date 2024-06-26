MediaMarkt, Türkiye tüketici elektroniği perakendeciliği sektöründe bir ilklerden birini gerçekleştirerek görme engellilerin erişimini artıran BlindLook deneyimini fiziksel mağazalarına taşıdı. İlk etapta İstanbul’da başlatılacak proje kapsamında, 10 mağaza görme engelli tüketiciler için daha erişilebilir hale getirilecek.

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere alışveriş imkanı sunan MediaMarkt, fiziksel mağazalarında engelliler için erişilebilirliği artırma konusunda yeni adımlar atmaya devam ediyor. Tüketicileri en yeni teknolojilerle buluştururken en iyi alışveriş deneyimini sunmayı amaçlayan marka, alışveriş deneyiminde erişilebilirliğin ve kapsayıcılığın son derece önemli bir faktör olduğu bilinciyle hareket ediyor. Daha önce BlindLook ile yaptığı iş birliği kapsamında mobil uygulamaları ve web sitesinde görme engelli kullanıcılar için sunduğu yapay zekâ tabanlı sesli simülasyon desteğini duyuran marka, benzer bir adımı fiziksel mağazaları için atıyor.

Proje ilk etapta İstanbul’daki 10 mağazada uygulanacak

BlindLook ile yürütülen yeni proje kapsamında MediaMarkt’ın mağaza bazında hazırladığı erişilebilirlik raporları, BlindLook tarafından işlenerek görme engelli ziyaretçiler için sesli yönergelere dönüştürülecek. Böylece markanın mağazalarını ziyaret eden görme engelli tüketiciler, bu sesli yönergeleri takip ederek mağazalarda diledikleri reyonlara daha kolay ulaşabilecek. Proje ilk etapta markanın Ümraniye Meydan AVM, İstanbul Metropol AVM, Emaar AVM, Piazza AVM, Zorlu AVM, Bayrampaşa Forum AVM, Özdilek Park AVM, Beylikdüzü Mağazası, Marmara Park Tech Arena ve Atlaspark AVM mağazalarında başlatılacak.

Satış kanalları görme engelliler için daha kapsayıcı olacak

Herkes için daha erişilebilir ve kapsayıcı bir teknoloji deneyimi oluşturmak amacıyla yola çıkan marka, görme engelli tüketicilerin erişimi konusunda BlindLook ile uzun soluklu bir iş birliği yapıyor. Marka daha önce BlindLook tarafından düzenlenen EyeBrand Ceremony - Beyond Darkness Ödül Töreni’nde EyeBrand ödülüne layık görülmüştü. İş birliğinin kapsamının fiziksel mağazaları içerecek şekilde genişletilmesi adımıyla birlikte, markanın satış kanallarının tamamı görme engelli tüketiciler için daha kapsayıcı hale gelecek.