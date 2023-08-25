Türkiye’de ve yurt dışında birçok ticari gayrimenkul projesinin kiralama ve yönetim faaliyetlerini sürdüren Fiba Commercial Properties, dünyanın en önemli markalarını alışveriş merkezleri bünyesine katmaya devam ediyor. Fiba CP’nin yatırımcısı olduğu ve yönetimini de üstlendiği İnegöl AVM, önemli bir markayı daha tüketicileriyle buluşturdu. Türkiye'nin önde gelen elektronik perakende zincirlerinden biri olan MediaMarkt’ın 1.675 m2’lik bir alana sahip yeni mağazası 24 Ağustos Perşembe günü İnegöl AVM’de açıldı.

Dünyanın hızla gelişen trendlerine uyum sağlayarak müşterilerine benzersiz deneyimler sunan Fiba CP, global markalarla gerçekleştirdiği iş birlikleriyle büyümeye devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen elektronik perakende zincirlerinden biri olan MediaMarkt, modern, geniş konsepti ve ürün yelpazesine sahip yeni mağazasını, Fiba CP’nin yatırımcısı olduğu ve yönetim faaliyetlerini üstlendiği, aldığı uluslararası ödüllerle öne çıkan İnegöl AVM’de açtı. 1675 m2’lik bir alanda 24 Ağustos Perşembe günü ziyaretçilerine kapılarını aralayan mağaza teknoloji tutkunlarının beklentilerini en üst düzeyde karşılamak için tasarlandı.

Gebze Center, M1 Konya ve M1 Adana’dan sonra İnegöllüleri de MediaMarkt mağazasıyla buluşturan Fiba CP; yerli ve global markalarla alışveriş merkezlerinin marka portföylerini genişletirken, ziyaretçilerine daha yüksek standartlarda alışveriş merkezi hizmeti sunmak için çalışmalarına devam ediyor.

İlçenin ve yakın çevrenin tek AVM’si olarak sosyal ve ekonomik hayata önemli katkı sağlayan İnegöl AVM; gerçekleşen renovasyon çalışmalarıyla birlikte, yenilenen mağazaları ve yeni markalarıyla da müşterilere alışveriş deneyiminde unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor. Açık hava alışveriş deneyimi, özel tasarlanan ferah teras alanları ile İnegöl AVM bölgenin alışveriş cazibe merkezi olmayı sürdürüyor.

“Marka karmamızı güçlü iş birlikleri ile genişletmeye devam edeceğiz”

Fiba CP’nin yatırım ve yönetimini üstlendiği diğer AVM’lerin ardından İnegöl AVM’de de MediaMarkt ile iş birliği gerçekleştirmiş olmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını söyleyen Fiba CP CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, “4 ülkede, 11 AVM, 800.000 m2’den fazla kiralanabilir alan, 4 rezidans, 5 ofis binası, 2 sinema kompleksi ve 1 otel yatırımı ile faaliyet gösteren, sektörün öncü ticari gayrimenkul yatırımcısıyız. Global çaptaki yatırımlarımızdan kazandığımız deneyimle AVM yönetimi alanında sektördeki yatırımcılara ve mülk sahiplerine değer katan çözüm ortaklıkları sunuyoruz. İş ortaklarımızla güçlü ve karşılıklı fayda sağlayan bir iş birliği kültürü geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Çalışmaları perakendecilerimiz de büyük bir memnuniyetle karşılıyorlar, kendilerinden satış ve müşteri sayılarında önemli artışlar olduğu, verimliliklerinin arttığı yönünde geri dönüşler alıyoruz. Tüm bunları duymak mutluluğumuzu daha da çoğaltıyor. MediaMarkt da bu anlamda gerçekleştirdiğimiz en önemli iş birliklerinden biri. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. AVM’lerimiz bir teknoloji merkezi haline geldi. Amacımız, bölgedeki müşterilerimize en iyi alışveriş deneyimini sunmak ve onların beklentilerini karşılamak. Global markaları bünyemizde barındırarak, müşterilerimize çeşitlilik ve kalite sunmanın yanı sıra İnegöl'ü alışveriş anlamında daha da cazip hale getiriyoruz. İlerleyen dönemlerde de büyüme ve yeniliklerle bu vizyonumuzu sürdüreceğiz” dedi.

"Elektronik perakendede deneyim şampiyonu olacağız"

Elektronik perakendede deneyim şampiyonu olma hedeflerinin sürdüğünü söyleyen MediaMarkt Türkiye CEO’su Faruk Kocabaş, mağaza yatırımlarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Tüketicilerin MediaMarkt mağazalarına duydukları ilgiden son derece mutluyuz. Açtığımız her yeni mağaza ile tüketicilerin tercihlerine yönelik en iyi hizmeti vermek için çalışıyor, cazip fiyatlarımızla tüketicinin bütçesine katkı sağlıyor ve istihdam yaratmayı sürdürüyoruz. Elektronik perakendenin deneyim şampiyonu olma yolunda amacımız tüm müşterilerimiz için ürün almaya karar verişinden, satın alımına, ürün kullanımından, ürünün ömrü bittiğinde dahi destek olacak şekilde 360 derecede en iyi deneyimi sunmak, tüm bu deneyimi sunarken de sosyal & çevresel olarak ülkemize ve çevremize sürdürülebilir katkı sağlamak. Biz; farkımızı sunduğumuz deneyimle yaratıyoruz, mağazalarımızda da teknolojiseverlere ‘en iyi deneyimi’ yaşatmayı hedefliyoruz. Yani onlara sadece ürün satın alabilecekleri bir mağaza sunmuyor, onlara; ürün hakkında uzman kişilerden bilgi alabilecekleri, en doğru yönlendirmelerle ürün alternatiflerini öğrenebilecekleri, istedikleri ürünü deneyimleyebilecekleri, sadece satış öncesi ve sırasında değil satış sonrasında da çeşitli hizmetler alabilecekleri bir mağaza ortamı sunuyoruz. Bu nedenle mağazalarımıza yatırım yapmaya, sunduğumuz imkanları iyileştirmeye ve yarattığımız istihdam ile topluma katkı sağlamaya devam edeceğiz. İnegöl’deki yeni mağazamızda da teknolojiseverlerle buluştuğumuz için oldukça heyecanlıyız. Fiba CP ile farklı projelerde hayata geçirdiğimiz başarılı iş birliğimizi İnegöl AVM’de de güçlendirerek devam ettirdiğimiz için oldukça mutluyuz. Bu açılışta bizi yalnız bırakmadıkları için İnegöl halkına da teşekkür ediyorum.”