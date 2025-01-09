Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Tuncer Ertaş’ın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu görüşler yer aldı:
“Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden üyemiz Tuncer Ertaş’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz”
Tuncer Ertaş’ın cenazesi 8 Ocak 2025 Çarşamba günü ikindi namazının ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nden alınarak Bahçeköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek
Kaynak: Nokta gazete