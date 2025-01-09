TRT’nin uluslararası platformu TABİİ’de yayınlanan Gassal dizisinin 2. sezonunda başrolde yer alacak kadın sanatçı ünlü oyuncu Hande Soral olacak. Bursa’nın İnegöl ilçesinde doğan başarılı sanatçı, 2008 yılında Komedi Dükkanı’nda rol aldıktan sonra keşfedilerek tiyatro ve sinema alanında başarılı performansı ile ünlenen bir isim oldu.

Küçük Kadınlar (Armağan Gezici), Gecekondu (Kendisi), Bir Günah Gibi(Figen), Alev Alev (Ümran), Fatih (Gevherhan Sultan), Çalıkuşu (Azelya), Yılanların Öcü(Fatma), Kalbimin Yangın Yeri (Leyla), Evlat Kokusu (Zeynep), İsimsizler (Handan), Diriliş Ertuğrul (İlbilge Hatun), Bir Zamanlar Çukurova (Ayla Özden) ve Ateş Kuşları (Mercan Ateş) dizilerinde gösterdiği performansla beyaz perdenin en çok aranan isimlerinden biri olan Hande Soral, bu kez de Gassal dizisinde başrolde yer alan isimlerden biri olacak.

Kadın Gassal olarak karşımıza çıkacak olan Hande Soral’ın nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Çekimleri devam Gassal dizisinin 2. sezonunun 2025 Haziran ayında yayınlanması tahmin ediliyor.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ