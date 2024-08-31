Ünlü şarkıcı Emircan İğrek, Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne aldı ancak aniden başlayan şiddetli yağmur nedeniyle konserini iptal etmek zorunda kaldı.

Konser alanında toplanan kalabalığa hitap eden Emircan İğrek, megafonla bir şarkı söyleyerek hayranlarına moral verdi. Yağmur nedeniyle ıslanan elektrik kablolarının teknik aksaklıklara yol açabileceğini ve bu durumun hem sanatçıların hem de dinleyicilerin güvenliği açısından risk taşıdığını belirten İğrek, sahneye çıkarak durumu açıkladı.

İğrek, "Güvenliğimiz ve sağlığımız için bu konseri yapmamız mümkün değil. Sizlerin ve bizim güvenliğimiz her şeyden önemli" diyerek hayranlarından anlayış beklediğini ifade etti. Sanatçı, konserin başka bir tarihe erteleneceğini belirterek dinleyicilere teşekkür etti.