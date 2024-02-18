Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Caz Konserlerinin ikinci gününde Mehmet Ali Sanlıkol Quintet sahne aldı. Trompet, trombon, bas, davul ve piyanonun ney ile aynı sahneyi paylaştığı gecede Sanlıkol ve ekibi, performansıyla caz tutkunlarından alkış aldı.

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Caz Konserleri dizisinde sahne, Grammy Müzik Ödülleri’ne iki kez aday gösterilen Mehmet Ali Sanlıkol’un oldu. Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’ndeki konseri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile eşi Zeynep Terzioğlu Erdem de izledi. Caz tutkunlarının ilgi gösterdiği konserde vokal, piyano ve neyde ustalığını gösteren Mehmet Ali Sanlıkol’a trompette Barış Doğukan Yazıcı, trombonda Bulut Gülen, basta Enver Muhammedi ve davulda Ekin Cengizkan eşlik etti. Konser repertuarında genellikle kendi bestelerine yer veren Mehmet Ali Sanlıkol, ney ile çeşitli makamlarda eserler de seslendirdi. Sanlıkol’un ney performansına, Bulut Gülen de trombonla eşlik etti. İzleyenlere unutulmaz bir gece yaşatan Mehmet Ali Sanlıkol Quintet, konserin sonunda ayakta alkışlandı. Gecenin sonunda Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Mehmet Ali Sanlıkol ve ekibine çiçek vererek teşekkür etti.

Nilüfer Belediyesi caz konserlerinin finalinde, albümleriyle kalpleri fetheden Kenan Doğulu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde hayranlarıyla buluşacak.