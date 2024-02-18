Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İznik Meslek Yüksekokulu ile İznik Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan “Çocuklarımız Atölyede Ustalarımız Okullarda” projesi çerçevesinde İznik’teki Kılıçaslan, Selçuk, Elbeyli ve Kaynarca İlkokulu öğrencileriçini ve seramik eğitimi aldı.

Farklı günlerde gerçekleştirilen program çerçevesinde İznik MYO’ya gelen ilkokulu öğrencileri,çini ve seramik ustası olan Yüksekokul akademisyenleriyle buluştu. İlk olarak Yüksekokul Sekreteri İsmail Özgören’den MYO’daki genel işleyişi dinledi. Çocuklar daha sonra Öğr. Gör. Şahin Selim Yazıcı’nın seramik, Öğr. Gör. Mehmet Aras ve Nilgün Aras’dan çini hakkında bilgi aldı. Minik öğrenciler son olarak hazırlanan tezgâhlarda uygulamalı eğitime katıldı.

Yüksekokul seramik ve çini atölyelerinde gerçekleşen etkinlikte çocukların ilgi ve heyecanı yüzlerine yansıdı.