‘Burası Adıyaman’ adlı türküyü seslendirip klibini çekerek, Avrupa’da yaşayan gurbetçilerin büyük beğenisini kazanan Türk asıllı ses sanatçısı Mehmet Aydın, Türkiye ve Avrupa’da gündem oldu.İSTANBUL (İGFA) - Depremde evleneceği nişanlısını kaybeden arkadaşının hikayesini Adıyaman türküsü ile klibine taşıdı…

Avusturya’da doğup büyüyen ve Linz şehrinde yaşayan Türk asıllı ses sanatçısı, özellikle kendi yaşadığı ülkedeki gurbetçilerin depremzede vatandaşlara yardım ve destekleri ile seferber olduklarını söyledi. Yakın bir arkadaşının evlenme hayalleri kuran ancak Adıyaman’da meydana gelen büyük depremde bir anda birbirinden acı bir şekilde ayrılan çiftin hatırasını konu alan klibinde, hem kendi üzüntüsünü hem de bölgede sevdiklerini kaybeden tüm vatandaşların acılarını paylaşmak ve onlarında biraz olsun sesi olmak adına bu müzik projesini hayata geçirdiğini anlattı.

Etkileyici sesi ve olağanüstü güzel ve farklı yorumuyla “Burası Adıyaman“ adlı sevilen türküyü de bu şekilde bir kez daha gündeme taşımış oldu.

Gurbetçi vatandaşlarımız tarafından gittiği her yerde sevgi seliyle karşılaşan Aydın: “Amacım yaptığım ve yapacağım müzik ile insanların kalplerine dokunup onların duygularına tercüman olmak” dedi.