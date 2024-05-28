Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, GES Projesi tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Karaman’da iki bin dönüm arazinin bu proje için tahsis edildiğini ve bu sayede TFF’nin kendi enerjisini üreteceğini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde GES Projesi tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Toplatıya TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Başkan Vekili Yusuf Günay, TFF yönetim kurulu üyeleri, davetliler ve basın mensupları katıldı.

EURO 2032’ye Türkiye’nin, İtalya ile ortaklaşa ev sahipliği yapacak olmasının öneminden bahsederek sözlerine başlayan Mehmet Büyükekşi, “Bugün milli takımımız tarihindeki en genç kadrolardan birine sahip. Genç yeteneklerimiz gerek ulusal liglerde, gerekse uluslararası arenada bizleri gururlandırmaya devam ediyor. 2032 yılında İtalya ile birlikte Türkiye’nin de ev sahipliği yapacağı Avrupa Futbol Şampiyonası’nda, Avrupa şampiyonu olacak milli takımımızın temellerini attık. 2032’de Türk futboluna yepyeni başarılar kazandırarak, inşallah şampiyonluk kupasını ülkemize getirmelerini hedefliyoruz. TFF olarak UEFA’ya aday gösterdiğimiz Beşiktaş Tüpraş Stadyumu ile 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapma hakkı kazandık. Aynı şekilde 2027 UEFA Konferans Ligi finali de Ankara’da yapımı devam eden Yeni Ankara Stadyumu’nun yetişmesi durumunda, başkentimizde tarihimizde ilk kez bir UEFA finali oynanacak” ifadelerini kullandı.

Mehmet Büyükekşi: “Tüm TFF yapısında dijital imzaya geçtik”

Türkiye yüzyılı stratejisi çerçevesinde yeşil ve dijital dönüşüm vizyonunda öncelikle dijital dönüşümü tamamladıklarını da aktaran Başkan Büyükekşi, “Bu kapsamda kulüplerimize transfer ve vize süreçlerini dijital araçlarla tamamlamaları imkanını sağladık. Hakem, gözlemci, temsilci raporlarının dijital dönüşümünü tamamladık. Kulüplerin sezon öncesi maç forması dijital yöntemlerle belirlenmesini sağladık. Bu sayede deplasman takımlarının her maça üç forma götürme mecburiyeti ortadan kalktı ve kulüpler için ciddi bir tasarruf imkanı doğdu. Tüm TFF yapısında dijital imzaya geçtik. Altyapı akademilerinde ’Big data’ oluşturmaya başladık. Böylece altyapı akademilerindeki futbolcuların tüm bilgileri bu ’Big data’ya yükleniyor ve akademi direktörlerinin ulaşımına hazırlanıyor olacak. Şimdi sıra GES projesi ile yeşil dönüşümde. Bu noktada özellikle karbon salınım oranlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar ve ’karbon sıfır’ hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerjiye yapılacak yatırımlar büyük bir önem taşıyor. Bizler de TFF olarak, enerji ihtiyacımızı verimli ve yenilenebilir kaynaklardan elde etme düşüncesiyle değerli bir projeyi daha hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

“Kulüpler isterse tek tek de bu projeye başvurup yeşil dönüşümünü başlatabilirler”

Devletin, Karaman’da bu proje için federasyona bir arazi tahsis ettiğini vurgulayan Başkan Mehmet Büyükekşi, “Bu arazi için kulüplerimizin de elektrik ihtiyacını karşılayabilecekleri GES projesi kurabilecekler. Kulüpler Birliği Vakfı’na bilgisini verdik. Kulüpler isterse tek tek de bu projeye başvurup yeşil dönüşümünü başlatabilirler. Anahtar teslim olarak kurulumu öngörülen Güneş Enerjisi Santrali ile Türkiye Futbol Federasyonu’nun elektrik tüketiminin tamamı temiz enerji ile karşılanacak. Santral ile ayrıca yıllık yarım milyon ağacın atmosferden çektiği karbona denk yaklaşık 2 bin ton karbon salımı engellenecek. Üretilecek yeşil enerjinin büyüklüğü bin 500 adet konutun 1 yıllık elektrik tüketimine eş değer olacak. Kurulacak Güneş Enerjisi Santrali ile TFF’nin başta Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri olmak üzere, Beylerbeyi, Levent Tesisleri, 16 adet bölge müdürlüğündeki kamp ve tesislerinin tamamına temiz enerji sağlanacak. Bu iş birliği ile TFF olarak, yeşil sahalara yeşil enerji getirerek Türkiye’nin spor sektöründe de temiz enerji kullanımının yaygınlaşması ve sürdürülebilirliği desteklemek adına öncü bir adım atmış olacağız. Bu proje ile çevre konusunda tüm paydaşlarımız nezdinde duyarlılığı artırmayı ve enerji maliyetlerinde de dikkate değer bir tasarruf oranına ulaşmayı hedefliyoruz. Güneş Enerjisi Santrali projemiz sadece çevre dostu bir enerji kaynağı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda enerji tüketimimizi etkili bir şekilde yöneterek karbon ayak izimizi azaltmamıza da yardımcı olacak. Tarımsal üretime uygun olmayan arazilere kurulacak güneş panelleriyle hem enerji üretecek hem de bu bölgeleri verimli bir şekilde kullanacağız. Devreye girecek santral ile TFF’nin elektrik tüketiminin tamamını temiz enerji ile karşılayacağız. Tüm isteğimiz, bugün attığımız bu adımın Türk futbolunun sürdürülebilir geleceğine yön vermesi” şeklinde konuştu.

Yusuf Günay: “Kulüpler için Karaman’da iki bin dönümlük bir alan tahsis ettirdik”

Yeşil dönüşüm konusunun felsefesini anlatmak adına Sanayi Devrimi’ni örnek veren TFF Başkan Vekili Yusuf Günay da, “Bu konu insanlık tarihinde bir devrim olmuştur. Günümüzde hepimiz gündelik hayatımızda gördüğümüz gibi kuraklık, sel, heyelan gibi doğal afetler günümüzde baş göstermeye başlamıştır. Dünya küresel ısınma dediğimiz bu tehlikeden dolayı Paris İklim Anlaşması’nı imzaladı. Anlaşma, 2050’ye kadar dünyada karbonun nötr hale gelmesini sağlamayı hedefliyor. Bu konuda öncelik eden Avrupa Birliği ülkeleri 2026’dan sonra bazı ürünlerde karbon salınımı olan üretimler demir, çelik, seramik alüminyum gibi üretimlerinin yeşil kaynaklı olmaması durumunda verginin farklı olacağını belirledi. Biz de Türkiye olarak bu alanda çok şanslı bir ülkeyiz. Hem güneş ve rüzgar olarak potansiyeli yüksek ikinci ülkeyiz. 2022 Haziran ayında Başkan Mehmet Büyükekşi ile seçilmemizle birlikte yeşil dönüşüm çerçevesinde fikrimi sundum. Kendisi bu konuda hemen harekete geçelim ve profesyonel kulüplerin enerji ihtiyacı yenilenebilir kaynaktan gerçekleştirelim diye bana talimat verdi. Kulüpler için Karaman’da iki bin dönümlük bir alan tahsis ettirdik. Karar sürecindeki olumsuzlar nedeniyle attığımız adım istediğimiz gibi sonuçlanmadı. Herhangi bir kulüp başvuru yaptığı taktirde Karaman’da ihtiyacına yetecek kadar alanımız mevcuttur” cümlelerine yer verdi.