Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altyapı Akademileri Projesi kapsamında Altyapı Akademilerinde Türkiye Modeli oluşturmak ve sürdürebilmek adına gerçekleştirdiği kulüp akademileri ziyaretlerine Kasımpaşa A.Ş. ile devam etti. İSTANBUL (İGFA) - Futbol Akademisi projesi kapsamında daha önce Belçika ve Hollanda kulüpleri ve federasyonlarının yanı sıra Trabzonspor, Bitexen Giresunspor, 1461 Trabzon, Altınordu, Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor, İstanbul Başakşehir FK, Beşiktaş, Corendon Alanyaspor MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü, Ankara Demirspor, Ankaraspor, Etimesgut Belediyespor, Gaziantep FK, Çorum FK, Yılport Samsunspor, Adana Demirspor, Yeni Mersin İdmanyurdu, Karbel Karaköprü Belediye Spor, Şanlıurfaspor, Demir Grup Sivasspor, Sivas Belediye Spor ve Yukatel Kayserispor kulüplerini inceleyen Büyükekşi bugün de İstanbulspor A.Ş.’nin ardından Kasımpaşa A.Ş.’yi ziyaret ederek, altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kasımpaşa A.Ş. Başkanı Mehmet Fatih Saraç, kulüp yönetim kurulu üyesi Orhan Yüksel ve Kulüp CEO’su Serkan Reçber’in ev sahipliği yaptığı ziyarette Başkan Mehmet Büyükekşi'ye TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan, TFF Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop eşlik etti.

Büyükekşi, lacivertli beyazlı kulübün Kemerburgaz’daki Turgay Ciner Tesisleri’ni gezerek Başkan Mehmet Fatih Saraç ve Kulüp CEO’su Serkan Reçber’den altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kasımpaşa Kulübü Başkanı Mehmet Fatih Saraç, Mehmet Büyükekşi’ye sırtında adının yazılı olduğu Kasımpaşa forması hediye etti.