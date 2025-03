30 kişilik ekibiyle tam üç farklı plato kapatan usta sanatçı, mekan seçiminden stylinge kadar her detayı iki ay boyunca özel danışmanlarla birlikte belirledi. Klipte ata binecek olan Çevik, atmosferi tamamlamak adına tam 6 ay binicilik eğitimi aldı. Çekimler sırasında bindiği at ile arasında güçlü bir bağ oluştuğunu belirten Çevik, klibin sonunda atı satın alarak bu dostluğu ölümsüzleştirdi. Efsanevi klipte, 1970 model Cadillac ile kamera karşısına geçen sanatçı, klibi 70’lerin büyüleyici atmosferinde şekillendirdi. Klibin her karesi, 70’lerin büyüleyici atmosferini yansıtacak şekilde titizlikle tasarlandı.

Aslı Hünel’in annesinin rahatsızlanması nedeniyle klipte yer alamaması üzerine, Mehmet Çevik’in eşi Gizem Çevik sürpriz bir şekilde klipte rol aldı. Birbirlerine olan doğal bakışları ve uyumları, klibin aşk hikayesini gerçek duygularla taçlandırdı. Sette bulunanlar bu aşkın ekrana yansımasının bir film gibi olduğunu söyledi.

Mehmet Çevik, çok yakında "Ben ordayım" diyerek müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu dev prodüksiyon ve titiz hazırlık süreci, şimdiden klibin yılın en iddialı projelerinden biri olacağının sinyallerini veriyor.