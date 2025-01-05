Setleri 19-25, 22-25 ve 7-25 gibi etkileyici skorlarla kazanan Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor, galibiyet serisini 11 maça çıkararak zirvedeki yerini korudu.

Kestel Spor Salonu'nda oynanan mücadelede, deplasman olmasına rağmen İnegöllü taraftarların yoğun ilgisi dikkat çekti.Taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerden yükselen destek tezahüratları, oyuncuların motivasyonunu en üst seviyeye taşıdı.

Maç sonunda Mehmet Ege İnşaat Orhaniyesporlu sporcular, hem sahada sergiledikleri üstün performansla hem de İnegöllü voleybol severlerin yoğun ilgisiyle moral depoladı. Kulüp yöneticileri, bu tarihi galibiyetin ardından taraftarlara teşekkür ederek, takımın başarısını hep birlikte kutladı.