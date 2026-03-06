Edremit'te iş insanı Ayhan Bülbül tarafından babası merhum Abdulcebbar Bülbül adına yaptırılan taziye ve kültür evi, başta İbrahimce ve Gazicelal mahalleleri olmak üzere tüm Edremit halkına hizmet verecek. Açılış töreni, Edremit Belediyesi'nin mahallede düzenlediği geniş katılımlı iftar programı öncesinde gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, taziye ve kültür evlerinin önemine değindi. Başkan Mehmet Ertaş, 'Bugün burada sadece bir binanın açılışını yapmıyoruz; birliğimizin, beraberliğimizin ve acılarımızı paylaşarak azaltacağımız ortak bir alanın temellerini sağlamlaştırıyoruz. Bu anlamlı eseri ilçemize kazandıran hayırsever iş insanımız Ayhan Bülbül'e, katkılarından dolayı İbrahimce Mahalle Muhtarımız Korkmaz Küfrevi'ye ve emeği geçen herkese tüm Edremit halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum.' diye konuştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış töreninde, merhum Abdulcebbar Bülbül dualarla anıldı. Taziye ve Kültür Evi, modern yapısı ve geniş kapasitesiyle cenaze sonrasında taziye ziyaretlerine ev sahipliği yapmanın yanı sıra, mahalle sakinlerinin kültürel etkinlikleri için de bir buluşma noktası olacak.