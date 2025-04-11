Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sayın Özel’in kullandığı dilin daha seviyeli olması gerektiğini düşünüyorum. Yalan söylemek ve iftira atmak kendisine yakışmaz" ifadelerini kullandı.

Şimşek, Özel'in MASAK raporuna ilişkin yaptığı suçlamaların, daha önce yapılan açıklamalara rağmen devam ettiğini ve bu tür söylemlerin doğrudan bir itibar suikastı niteliği taşıdığını belirtti. "Siyaset kisvesi altında bu tür açıklamalar yapılamaz" dedi.

Bakan Şimşek, açıklamasında şu noktaları vurguladı: "Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, MASAK, Savcılığa ilettiği her türlü bilgiyi bağımsız olarak ve hiçbir dış görüş alması gerekmeksizin iletir. Paylaşılan rapor, yalnızca veri içeren teknik bir dokümandır ve herhangi bir yorumda bulunmaz."

Şimşek, MASAK’ın hazırladığı raporların hukuki olarak aynı geçerliliğe sahip olduğunu ve herhangi bir uzman ya da uzman yardımcısının hazırladığı raporların hukuk açısından eşit bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Son olarak, Özel'e daha dikkatli bir dil kullanma çağrısında bulunan Şimşek, iftira atılmasının doğru olmadığını belirtti.