Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı da konuşma yapan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği’nde görevli Deniz Albay Zeki Aktürk Askeri Şura toplantısına değinerek “2023 yılı Yüksek Askerî Şûra toplantısı bugün Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde icra edilecektir. Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip önümüzdeki saatlerde açıklanacak Yüksek Askeri Şura kararlarının Devletimize, Milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu.

Terör örgütlerine karşı hınca hınç mücadele ettiklerini ifade eden Albay Aktürk “Kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 50 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bu kapsamda, etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 1 Ocak’tan itibaren 942’ye, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 285’e ulaşmıştır” şeklinde ifade etti.

Bu hafta içerisinde yapılan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 15 bin 400 adet doçka uçaksavar mühimmatı da ele geçirildiği ifade edildi. Bunun yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklama da Irak ve Suriye’nin kuzey kesimlerinde yapılan operasyonlar sonucunda 50 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.