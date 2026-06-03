Milli Saraylar Başkanlığı'nın geleneksel mehteran gösterileri yeniden başladı. Programların, 30 Eylül'e kadar her salı Dolmabahçe, her çarşamba Topkapı ve her perşembe Yıldız Sarayı'nda düzenleneceği öğrenilirken; Topkapı Sarayı'nda gerçekleştirilen gösteriler yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekti.

Milli Saraylar Başkanlığı, yerli ve yabancı ziyaretçilere tarih, müzik ve kültürel mirası aynı atmosferde buluşturan özel bir yaz programı sunuyor. Her yıl büyük ilgiyle takip edilen mehteran gösterileri, bu yıl da İstanbul'un tarihi saraylarında ziyaretçilerle buluşuyor. 2 Haziran 2026 tarihinde başlayan program kapsamında Mehteran Birliği; salı günleri Dolmabahçe Sarayı'nda, çarşamba günleri Topkapı Sarayı'nda, perşembe günleri ise Yıldız Sarayı'nda konser verecek. Gösteriler, 30 Eylül'e kadar devam edecek.

Mehter repertuvarının en bilinen eserlerinden 'Ceddin Deden', asırlardır Osmanlı askeri musikisinin simgelerinden biri olarak kabul edilirken 'Hücum Marşı' savaş ritmini ve sefer sahnelerini canlı biçimde yansıtan eserler arasında yer alıyor. 'Genç Osman Marşı', Bağdat Seferi'nin hafızasını taşırken 'Fetih Marşı' fetih idealini ve tarihî yürüyüş ruhunu bugüne ulaştırıyor. 'Plevne Marşı' ise Gazi Osman Paşa'nın direnişini dile getiren güçlü anlatımıyla repertuvarın dikkat çekici eserleri arasında öne çıkıyor. Gösterilerde 'Segah Peşrevi', 'Şehzade Süleyman Marşı', 'Tarihî Çevir', 'Mehterhâne-i Hakanî Marşı', 'Ordu Marşı' gibi klasikleşmiş eserler de seslendiriliyor.

Dolmabahçe, Topkapı ve Yıldız Sarayında Mehter Marşı sesleri yükselecek

Mehter Marşı gösterileri, Dolmabahçe Sarayı'nın Hazine Kapısı önünde, Topkapı Sarayı'nın Babüssaâde girişinde ve Yıldız Sarayı'nın 1. avlusunda saat 11.00'de başlayacak. Yaklaşık 30 dakika sürecek konserler, sarayların tarihi atmosferinde ziyaretçilerin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek. Topkapı Sarayı'nda bugün yeniden başlayan gösteriler ise vatandaşların ilgisini çekti. Yerli ve yabancı turistler gösterileri büyük beğeniyle izledi.

'Çocuklarımızın bu tarihi yaşayarak görmesi ve hissetmesi bizim için çok önemli'

Eskişehir'den gezmeye gelen Merve Coşkun, 'Biz bugün buraya tarihe tanıklık etmek için geldik. Sizleri gördüğümüzde de çok sevindik. Çocuklarımızın bu tarihi yaşayarak görmesi ve hissetmesi bizim için çok önemli. Böyle bir organizasyon için emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Çok memnun kaldık. Bu tür etkinlikler duygularımızı daha da güçlendiriyor. Ayrıca öğretmenlerimizle birlikte burada olmak da bizleri çok mutlu ediyor' dedi.

'Tüylerim diken diken oldu'

Etkinliği gördüklerinde heyecanlı olduklarını söyleyen Fatih Coşkun, 'Böyle bir etkinlik yapılacağını duyunca çok sevindik. Hatta çocuklarımızın da bu atmosferi görmesini ve yaşamasını istedik. Çünkü onlar da ilk kez böyle bir etkinliğe tanıklık ediyor. Gerçekten çok gurur verici. Tüylerim diken diken oldu. Tarihimizin ve hatıralarımızın bu şekilde yaşatılması bize büyük gurur verdi. Keşke bu tür etkinlikler her yıl, hatta yıl boyunca düzenlense. Çok mutlu olduk, çok güzel bir organizasyon olmuş' şeklinde konuştu.