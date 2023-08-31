Mekatronik mühendisliği nedir sorusuna verilecek en güzel cevap “çok disiplinli yaklaşımdır”. Mekatronik kavramı ilk olarak 1969 yılında Japon mühendis tarafından öne sürülmüştür. Japon mühendis Ko Kikuchi ‘nun mekanik ve elektronik kelimelerini birleştirmesinden ortaya çıkan mekatronik kelimesinin mucididir. Mekatronik mühendisliğinin ioT ve Endüstri 4.0 ile popülerliği git gide artmaktadır. Mekanik, elektronik ve bilgi işlemin kesişim noktası olan mekatronik; otomasyon ve üretim için çok önemli bir alandır.

Mekatronik Mühendisleri Ne İş Yapar ?

Mekatronik mühendisleri; elektro-mekanik sistemler, robotik, kontrol sistemleri, Ar-ge gibi alanlar ile ilgilenir. Arduino ve Raspberry Pi’ın ortaya çıkması ile insanların robotiğe olan merakı her geçen gün artmakta. Küçük çocukları bile artık kodlama yaparken görmek mümkün. Bu bağlamda etkinliklerin yapılmasında da artış görülüyor. Bu teknoloji etkinliklerinde Mekatronik mühendislerini her iş başında görebilirsiniz.

Mekatronik mühendisleri çok farklı alanlarda çalışma imkanı buluyor. Mekanik tasarım, imalat, madencilik, savunma sanayi, robotik, otomotiv, ulaşım, havacılık gibi bir çok alanda mekatronik mühendisleri istihdam edilmekte.

Mekatronik Mühendisliği Maaşları

Mekatronik mühendisliği maaşları yurt dışında ortalama yıllık olarak 97.000$ civarında seyrediyor. Ülkemizde ise bu durum biraz daha farklı. Kariyer sitelerinde elde edilen veriler doğrultusunda Türkiye’de mekatronik mühendisleri yıllık ortalama 60.000 TL kazanmaktalar. Gelişen teknoloji sayesinde iş imkanları her geçen gün artmaya devam ediyor. Mekatronik mühendisleri kendilerini geliştirdikleri taktirde çok daha yüksek meblağlar ile iş bulmaları mümkün.

Mekatronik Mühendislerinin Kullandıkları Ünvanlar

Bir çok alanda istihdam edilen mekatronik mühendisleri yöneldikleri alanlara göre ünvanlar almaktalar. Mekatronik mühendislerinin kullandığı bazı ünvanlar şunlar:

Otomobil mühendisi

Yazılım mühendisi

Siber güvenlik uzmanı

Sistem mühendisi

Robotik mühendisi

Tasarım mühendisi

Mekatronik Mühendisleri Ne Tarz Becerilere Sahip Olmalı

Mekatronik Mühendisleri geniş multidisipliner becerilere sahip olmalı. Geleneksel mühendislik becerilerine hakim olmaları da çok önemli. Mekatronik mühendislerinin takım çalışmasına yatkın ve problem çözme becerisi yüksek olmalıdır. Mekatronik mühendisleri karmaşık elektromekanik sistemleri modellemek, analiz ve simüle etmek görevlerinin bir parçasıdır. Bu nedenle 3 boyutlu düşünme ve bilgisayar destekli çizim programlarına (CAD ) hakim olmalıdır.