Robot Süpürge Nedir?

Herkesin evinde temizlik için kullandığı bir elektrikli süpürge vardır. İnternet kullanımının artması ile hayatımıza yerleşen akıllı ev sistemlerinin bir parçası olan akıllı robot süpürgeler, insan ile etkileşim içinde olmadan çalışırlar. Evin yüzeylerinde bulunan toz, kıl, hayvan tüyleri gibi kirleri, kir haznesine vakumlayarak çekerler. Bu sayede evde sürekli temizlik sağlanır.

Robot Süpürge Kullanımı

Akıllı süpürgeler günlük kullanım için uygundur. Küçük olması sebebiyle toz hazneside aynı oranda küçüktür. Sabah işe giderken çalıştırdığınız süpürgeyi akşam eve geldiğinizde temizleyebilirsiniz. Süpürgenin haznesinde birikmiş olan kirlerin düzenli temizleyerek hiç bir sıkıntı çekmeden uzun süreli kullanabilirsiniz. Robot süpürgeler; vakum ve haritalama özelliği ile evin temizliğini geleneksel elektrikli süpürgelerin yaptığı temizlik gibi yapar.

Akıllı Robot Süpürgelerin Avantajları

Robot süpürgelerin bir çok avantajı mevcut. Kesinlikle en önemli özelliklerinden biri kimsenin yardımı olmadan, tasarımları sayesinde evin her köşesini temizleyebiliyor olmaları. Bir diğer özellik olan Otomatik şarj, temizlik robotlarının kendilerini şarj ederek sürekli çalışmaya hazır halde bulunduruyor olması. Lazer tarama özelliği sayesinde evin her yerine hakim olurlar ve sensörleri sayesinde merdiven gibi yüksek yerlerden aşağıya düşme tehlikesi ile karşılaşmazlar.

Akıllı Robot Süpürgelerin Dezavantajları

Dağınık bir kişiliğe sahipseniz robot süpürgelerin işini zorlaştıracaksınız demektir. Dağınık oda da çalışan robot süpürgeler efektif bir temizlik yapamazlar. Akıllı robotlar, geleneksel temizlik makinelerine nazaran daha uzun sürede temizlik yapar. Çat kapı gelecek bir misafiriniz varsa manuel makine kullanmak sizin için kesinlikle en iyi tercih olacaktır.

En İyi Robot Süpürge Modelleri

Evine yeni robot süpürge almak isteyen kişiler en iyi robot süpürge modellerini araştırıyorlar. En iyi robot modelleri kullanıcıların hayatını kolaylaştıran, uzun süre temizlik imkanı sunan ve fiyatı da rakip firmalara göre uygun satılan robot süpürge modelleri sizin için en iyi seçenek olacaktır. Beğendiniz süpürge modellerini incelemeden önce robot süpürgeler için yapılan yorumları okumanızda fayda var.

En Çok Tercih Edilen Akıllı Robot Modelleri

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro Cleaner

Roborock S5 Max Siyah Akıllı Navigasyonlu Robot Süpürge

Xiaomi Mijia Robot Vacuum Mop Pro Cleaner

Roborock S6 Maxv Aı Dual Cam 2 In 1 Robot Süpürge

Dyson 360 Eye Robot Şarjlı Süpürge

Robot Süpürge Markaları

Elektronik ürün almadan önce şüphesiz herkes ürünü kullanmış kişilerin yorumlarını dikkate alıyordur. Siz de hangi marka robot süpürge almalıyım diye düşünüyorsanız yorumları dikkate almanızı öneririz. Ülkemizde en çok tercih edilen marka Xiaomidir. Robot süpürge piyasasında büyük bir pay sahibi olan xiaomi, yaptığı kaliteli ürünler ve teknolojisi ile insanları etkilemesi onu robot süpürge alanında lider yapıyor. Xiaomi markasının dışında tercih edebileceğiniz bir çok marka mevcut. Örnek olarak; Samsung, Dyson, Roborock, Viomi gibi markaları gösterebiliriz.

Akıllı Robot Süpürge Fiyatları

Robot süpürge fiyatları; marka seçeneğine, ürünün boyutlarına ve robot modelinin özelliklerine göre değişkenlikler gösterebiliyor. Akıllı robot süpürgelerinin şarj süresinin uzun gitmesi, haritalama özelliği, birden fazla temizleme modu gibi özellikler fiyatlara etki yapan diğer unsurlardır . Robot süpürge fiyatları ortalama 5.000 TL bandında bulunmakta. Fakat 13.500 TL ye bulabileceğiniz gibi daha yüksek meblağlara da süpürge bulabilirsiniz.

Robot Süpürgeleri Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Robot süpürgeleri almayı düşünüyorsanız dikkat etmeniz gereken bir çok unsur var. İlk önce alacağınız akıllı süpürge için bir bütçe belirlemelisiniz. Bütçenize göre araştırma yaptıktan sonra ürünün kullanıcı yorumlarına göz atılmalı ve hangi tarz zeminlerde iyi iş çıkartıyor hangi tarz zeminlerde zorlanıyor bunlar ile ilgili ayrıntılı araştırmalar yapılmalı. Arıza durumunda teknik servis bulmak kolay mı gibi soruların cevaplarını aldıktan sonra bütçenize uygun bir akıllı süpürge seçebilirsiniz.