Manisa Büyükşehir Belediyespor’un Meksikalı yıldızı Pako Cruz, kariyer rekoru kırdığı 35 sayılık performansı ve ürettiği 35 verimlilik puanı sonrasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ilk haftanın en değerli oyuncusu oldu ve ilk haftanın en iyi 5’ine seçildi.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 1. Haftasında Bahçeşehir Koleji’ni nefes kesen maçta 90-88 mağlup etti.

Meksikalı yıldız isim Pako Cruz da 21’i ilk yarıda olmak üzere attığı 35 sayı ile kariyer rekorunu kırdı. 16’da 12 gibi yüksek bir şut yüzdesiyle oynayan Cruz, istatistiklerine 5 asist ve 3 ribaund da ekledi.

Cruz, ortaya koyduğu performansla BSL’deki ilk haftanın en iyi 5’ine seçildi.

Pako Cruz ayrıca, ilk hafta ürettiği 35 verimlik puanıyla da ilk haftanın en değerli oyuncusu oldu.