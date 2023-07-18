Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla Meksika Deniz Harp Okulu öğrencileri, Yelkenli Eğitim Gemisi ile Türkiye'ye geliyor.İSTANBUL (İGFA) - Meksika Deniz Harp Okulu öğrencileri, İstanbul'a 18-22 Temmuz tarihleri arasında "Cuauhtémoc" yelkenli eğitim gemisi ile liman ziyareti gerçekleştirecek.

Sarayburnu limanına demir atacak gemi, 19-21 Temmuz 2023 tarihleri arasında saat 10.00-18.00 aralığında halkın ziyaretine açık olacak

Meksika'nın Yelkenli Eğitim Gemisi "Cuauhtémoc" ücretsiz ziyaret edilebilecek.