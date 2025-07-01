Yaklaşık 350 haneden oluşan yerleşim yerinde alevler kısa sürede yayıldı ve 85 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında canlarını kurtarmaya çalışan vatandaşlar, yoğun duman altında yaklaşık 1 kilometre yürüyerek bölgeden uzaklaştı.

Yangının ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları kapsamında çok sayıda konut ve aracın zarar gördüğü belirlendi. Yangının sitenin A bölümündeki makilik alanda başladığı, rüzgarın da etkisiyle vadiyi takip ederek B bölümüne sıçradığı ifade edildi.

Evinde kısmî hasar oluşan Ali Rıza Yapar, yangının nasıl yayıldığını ve yaşadıkları tahliye sürecini aktardı. Komşu evlerin büyük ölçüde yandığını anlatan Yapar, birçok kişinin dumandan korunarak bölgeyi terk ettiğini söyledi.

Mustafa Koydeniz ise sabah erken saatlerde bölgeye geldiğinde yakınlarının evinde büyük hasar olmadığını görünce bir nebze teselli bulduğunu ifade etti. Ancak komşularının evlerinin yandığını görmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Yangının etkilediği alanlarda ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, yangından zarar gören vatandaşlara destek sağlamak amacıyla gerekli adımları atıyor.