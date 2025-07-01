İlk sarsıntı saat 11.47’de 3,9 büyüklüğünde meydana gelirken, ikinci deprem 12.57’de ve 4,2 büyüklüğünde kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, depremler İstanbul, Yalova ve çevre illerde de hissedildi.

Sarsıntıların ardından Bursa Valiliği herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu. Vatandaşlar özellikle ikinci depremin ardından sokaklara çıktı. Görüntüler çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya platformu X üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Görür, “Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da 4,0 deprem oldu. KAF’ın Güney kolu üzerinde. Marmara’da, KAF’ın kuzey kolunda deprem bekliyoruz ama burası da önemli. Enerjiyi geç biriktiriyor ama tehlikeli” ifadelerine yer verdi.

İkinci depremin ardından bir başka paylaşımda bulunan Görür, “Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da gene 4,4 sığ bir deprem oldu. Bu yörenin deprem dirençli hale getirilmesi söylemi bu vesile ile yöneticilerimize bir kez daha iletilmeli. DEPREM DİRENÇLİ GEMLİK” sözleriyle çağrıda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada, 4.2 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından olumsuz bir durumun olmadığını belirtti.