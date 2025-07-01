‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlamasıyla yargılanan ve 17 Haziran’da tahliye edilen Özdağ, Saraçhane’de düzenlenecek CHP mitingine katılımı parti teşkilatına yasakladı.

CHP, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cezaevindeki 100. günü dolayısıyla İstanbul Saraçhane’de bir miting planladı. CHP lideri Özgür Özel, vatandaşları mitinge davet ederken, Özdağ, partililerine katılım yasağı getirdi. Teşkilatlara gönderilen yazıda, “Bugün yapılacak CHP’nin Saraçhane’deki etkinliğine Zafer Partisi teşkilatlarından hiç kimse katılmayacaktır” denildi.

Özdağ, yasağın gerekçesini gazeteci İsmail Saymaz’a açıkladı. LeMan dergisinde yayımlanan karikatür sonrasında doğan gerilim ve provokasyon olasılığına işaret eden Özdağ, bu tansiyonun mitinge taşınma ihtimaline karşı önlem aldığını belirtti. Ayrıca mitingin CHP organizasyonu olduğunu, Zafer Partisi’ne ait olmadığını vurguladı.

Özdağ, tahliyesinden sadece iki gün sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmüştü. Bu gelişme sonrasındaki katılım yasağı kararı, siyasi kulislerde farklı yorumlara neden oldu.