"Diva Yorgun", "Tutuşmuş Beraber", "Nasır", "Bedelini Ödedim" gibi hit şarkılarıyla dinleyicilerin beğenisini kazanan Melike Şahin, 30 Eylül’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda dinleyicilerle buluşacak.

Melike Şahin’in eşsiz sesi ve sahne enerjisiyle dolu bir konser için geri sayım başladı. Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Melike Şahin, 30 Eylül’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda dinleyicilerle buluşacak. Melike Şahin’in yeni şarkılarıyla birlikte unutulmaz eserlerini de seslendireceği konserin biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinal’da satışa çıktı.

Melike Şahin, 2017’de ilk teklileri "Bi’ fırlatsam" ve "Deli Kan" ile solo kariyerine başladı. 2018 - 2019 yılları arasında çok sayıda konser verdi ve Diva Bebe Show adlı canlı şov programı yaptı. İlk solo albümü "Merhem"i Şubat 2021’de yayımlayan Melike Şahin, albümün ilk teklisi "Uykumun Boynunu Bükme" ile büyük beğeni kazandı.