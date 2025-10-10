Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve 22 kişi hakkında çeşitli suçlamalarla soruşturma başlatırken, konuya ilişkin CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da bir açıklama yaptı.

Yeşiltaş'ın açıklaması şu şekilde: "Bursa'mızda sosyal ve halkçı belediyeciliğin en güzel örneklerinin sergilendiği Nilüfer'de önceki dönem Belediye Başkanımız Turgay Erdem’in gözaltına alınması tek başına siyasi bir operasyon değil, halkın iradesine yapılmış bir sindirme girişimidir. Halkımızın umudunu, direncini kırmaya yönelik yargı eliyle dizayn edilen hiçbir operasyon başarılı olamayacak! Hiçbir yol arkadaşımızı bu adaletsiz düzene teslim etmeyeceğiz, haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz!"