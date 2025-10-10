Genç yaşında katıldığı Balkan Şampiyonası’nda altın madalya, Avrupa Oyunları’nda ise bronz madalya kazanan Milli Taekwondocu Sıla Zeynep Turan, madalyalarıyla Başkan Erkan Aydın’ı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Bursa’nın gururu milli sporcuya Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkan Danışmanı Cumhur Aktaş, Milli Takım Antrenörü Nevzat Yaşar ve Mavi Kelebekler Spor Kulübü Başkanı Ahmet Sergen Keleşoğlu eşlik

etti.

Ülkesine ve Bursa’ya büyük gurur yaşatan Sıla’yı tebrik ederek sözlerine başlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Genç yaşına rağmen gösterdiği azim, disiplin ve kararlılıkla ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Sıla, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Kazandığı madalyalar yalnızca birer ödül değil, aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan gençlerimize ilham veren birer semboldür. Emeği ve katkıları için Türkiye

Taekwondo Federasyonu Başkan Danışmanı Cumhur Aktaş, Milli Takım Antrenörü Nevzat Yaşar ve Mavi Kelebekler Spor Kulübü Başkanı Ahmet Sergen Keleşoğlu’na teşekkür ediyorum. Osmangazi Belediyesi olarak spora ve genç yeteneklere her zaman destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA