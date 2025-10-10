Brüksel Expo Center’da 82 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda katılımcılar, elektrikli ve hidrojenli otobüsler, minibüsler, yedek parça, iç dekorasyon ve inovatif teknolojiler gibi geniş bir ürün yelpazesini sergiledi. Fuarın ilk gününde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, fuarda stant açan Bursalı firmaları ziyaret etti.

Bursa üretim gücü ile Busworld’ü sırtlıyor

İbrahim Burkay, yaptığı değerlendirmede, Bursa’nın otomotiv ve karoseri sektöründeki üretim kalitesi, teknolojik yetkinliği ve ihracat potansiyelini en iyi şekilde sergilediğini vurgulayarak şunları söyledi: "Avrupa’nın en büyük otobüs ve seyahat araçları fuarı olan Busworld’de bu yıl 559 firma yer alırken, Türkiye 100’ü aşkın firma ile güçlü bir şekilde temsil ediliyor. Bursa’dan 50’den fazla firmamız, şehrimizin üretim kalitesini ve küresel rekabet gücünü en etkileyici biçimde ortaya koyuyor. Kentimizin üretim gücü ve teknolojik yetkinliğiyle öne çıktığını görmek bizim için büyük bir gurur kaynağı. Tüm firmalarımızı kutluyorum. BTSO olarak sektörümüzün küresel rekabetçiliğini daha da ileri taşımak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Çevre dostu teknolojiler öne çıktı

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Bursa otomotiv ve karoseri sektöründe Avrupa’nın en önemli vitrini olan Busworld’de en güçlü şekilde yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Koçaslan, "Bursa, sektörde güçlü bir üretim ve tasarım altyapısına sahip. Busworld’de her buluşmamızda sektörün yeniliklerini keşfetmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu yıl özellikle çevre dostu elektrikli ve hidrojenli otobüs ile minibüs modelleri fuarda öne çıkıyor. Bursalı firmalarımız da bu konudaki yetkinlikleri ile dikkat çekiyor. Hepsini tebrik ediyorum." dedi.

Üretimdeki gücümüzü fuarlarda taçlandırıyoruz

Fuara stantlı katılım sağlayan Erener Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi ve BTSO Otomotiv Konseyi Başkanı Rengin Eren ise Busworld’ün sektör için stratejik önem taşıdığını belirtti. Eren, "Busworld, otomotiv endüstrisinde yeni iş birlikleri kurmak, global pazarın dinamiklerini yakından takip etmek ve teknolojik gelişmeleri paylaşmak açısından büyük öneme sahip. Bursa olarak çevre dostu teknolojiler, yenilikçi tasarımlar ve yüksek üretim kabiliyetimizle uluslararası pazarda güçlü bir konum elde ettik. Bu alandaki gücümüzü önümüzdeki yıllarda Bursa’da ev sahipliği yapacağımız yeni fuar ve organizasyonlarla taçlandırmayı hedefliyoruz. BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay’a bu anlamda sektörümüze verdikleri güçlü destek için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: İHA