İnegöl Adalet Sarayı Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından alınan karar doğrultusunda, aile bireylerinin talebi üzerine merhumun cenazesinden DNA testi yapılmasına hükmedildi. Kararın ardından, Kavaklaraltı Mezarlığı’nda kısa süre önce defnedilen merhumun mezarı bugün mahkeme heyeti ve polis ekiplerinin gözetiminde açıldı.

Uzman ekipler tarafından cenazeden alınan DNA örnekleri, inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Feth-i kabir nedir?

Feth-i kabir, vefat eden kimselerin mezarlarının açılması işlemine verilen bir isimdir. Bu işlem genellikle miras hukuku veya ceza hukuku açısından gerekli olduğunda yapılır. Örneğin, ölen kişinin kimliği belirsizse, ölüm sebebi şüpheliyse, mirasçılar arasında anlaşmazlık varsa veya yeni deliller ortaya çıkmışsa fethi kabir yapılabilir.

Feth-i kabir işlemi için soruşturma evresinde cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde ise mahkeme karar verir. Mezardan çıkarma kararı ölünün bir yakınına bildirilir.

Feth-i kabir yapılırken cesetten parça alınır ve toksikolojik inceleme yapılır.