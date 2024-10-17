Uludağ Elektrik, her yıl ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında yürüttüğü Pembe Fatura Projesini bu yıl da sürdürüyor. Şirket, meme kanseriyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla tüm müşterilerine pembe renkte faturalar göndererek, erken teşhisin önemine dikkat çekiyor.

BURSA (İGFA) - Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 3 milyonu aşkın müşteriye hizmet veren ve tüm Türkiye’de büyük çaplı müşterilere enerji tedarik eden Uludağ Elektrik, kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olan meme kanserine dönük farkındalık çalışmalarına bu yıl da devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre dünya genelinde yaklaşık 2.3 milyon kadına meme kanseri teşhisi konuldu. Dünya genelinde kadınlar arasında en sık görülen kanser olmasına rağmen, mamografi ve diğer tarama önlemleriyle meme kanseri yaşam kaybı oranları yüzde 40’a kadar düşebiliyor. Uludağ Elektrik, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bu kritik sağlık sorunu hakkında farkındalık oluşturmak için harekete geçti. Şirket, Ekim ayında faturalarını pembe renge büründürerek, meme kanseriyle mücadelede toplumsal bilinci artırmayı hedefliyor. Gönderilen pembe faturalar, "Düzenli meme muayenesi ve mamografi ile meme kanserinin erken tanısı mümkündür" mesajını taşıyarak, erken teşhisin hayat kurtardığını vurguluyor. Şirket, ONKODAY’ın (Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği) bu yılki pembe paydaşlarından biri olarak faturalardaki farkındalık mesajını da birlikte belirledi.

ULUDAĞ ELEKTRİK’TEN MEME KANSERİ FARKINDALIĞINA GÜÇLÜ DESTEK

Meme kanserine karşı farkındalık yaratmanın önemine dikkat çeken Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, “Son yıllarda meme kanserinin görülme sıklığındaki artış, toplumda bu konuda daha fazla farkındalık oluşturmayı zorunlu hale getiriyor. Uludağ Elektrik olarak, Pembe Fatura Projemizle bu farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Her yıl Meme Kanseri Farkındalık Ayında yürüttüğümüz projemiz ile bu kanser türüne yönelik bilinçlendirmeye bir katkı da biz sağlamayı amaçlıyoruz. Faturalarımızı pembe renkte tasarlayarak, 3 milyonu aşkın müşterimize erken tanının önemini anlatan mesajlar iletiyoruz. Aynı zamanda, sosyal medya ve dijital platformlarımızda da bu farkındalığı güçlendirmek adına logolarımızı pembe renge büründürüyor ve tüm platformlarımızda meme kanserine dikkat çekiyoruz. Bunun yanı sıra işlem merkezlerimizde çalışanlarımız pembe kurdele takarak da konuya dikkat çekmeyi amaçlıyor. Yüzde elliden fazla kadın çalışan oranına sahip bir şirket olarak, kadınların daha sağlıklı bir geleceğe sahip olmaları için bir farkındalık ışığı yakmaya çalışıyoruz” dedi.