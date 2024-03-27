Memleket Partisi'nin Tarsus Belediye Başkan adayı Ozan Bozdoğan'ın aracına silahlı saldırı düzenlendi. Araçta kimsenin olmaması olası bir faciaya engel oldu.

“BU ALÇAKÇA SALDIRIYI YAPANLAR VE YAPTIRANLAR DERHAL YAKALANMALIDIR”

Memleket Partisi sosyal medya hesabından açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: "Tarsus Belediye Başkan Adayımız Ozan Bozdoğan’ın aracına silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Belediye Başkan Adayımızın sağlık durumu iyidir. Bu kurşunlar yalnızca Memleket Partisi’ne ve adayımıza değil, demokrasimize ve Tarsus halkının iradesine karşı sıkılmıştır. Bu alçakça saldırıyı yapanlar ve yaptıranlar derhal yakalanmalıdır. Saldırılarınıza, baskılarınıza ve alçaklığınıza asla boyun eğmeyeceğiz."